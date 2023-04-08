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8 апреля Минск принял сразу два соревнования по кёкусинкай каратэ

08 апреля 2023 16:13
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Новости Беларуси. В субботу, 8 апреля, столица приняла сразу два старта по кекусинкай карате. Лучших определяли на Кубке Минска, а также на соревнованиях «Первый Шаг», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

8 апреля Минск принял сразу два соревнования по кёкусинкай каратэ-1

В данном турнире принимали участие юные спортсмены, которые только начинают постигать все тонкости карате. Ребята смогли не только проверить свои навыки в деле, но и посмотреть показательные выступления от мастеров кекусенкая. Важно отметить, что данный стиль карате считается наиболее контактным и зрелищным.

8 апреля Минск принял сразу два соревнования по кёкусинкай каратэ-4

Артем Бортник, член президиума Белорусской федерации Кекусинкай Будо карате:
Карате кекусинкай – это один из самых популярных видов боевых искусств на территории Беларуси. Что я могу сказать, в рамках одной нашей организации, Белорусской федерации Кекусинкай Будо карате, занимается более 6,5 тысячи мальчишек и взрослых ребят. Я как действующий тренер очень переживаю всегда за каждого парня, девушку, которые выходят на татами и борются за свои какие-то цели. Это самый волнительный момент, который только может быть.

8 апреля Минск принял сразу два соревнования по кёкусинкай каратэ-7

Карате в Беларуси любят. И с каждым годом популярность кекусенкая и других его стилей только растет. А подобные турниры помогают юным спортсменам совершенствовать свое мастерство и достигать новых высот.

# Карате # Артем Бортник # Фотофакт

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