8 апреля Минск принял сразу два соревнования по кёкусинкай каратэ

Новости Беларуси. В субботу, 8 апреля, столица приняла сразу два старта по кекусинкай карате. Лучших определяли на Кубке Минска, а также на соревнованиях «Первый Шаг», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В данном турнире принимали участие юные спортсмены, которые только начинают постигать все тонкости карате. Ребята смогли не только проверить свои навыки в деле, но и посмотреть показательные выступления от мастеров кекусенкая. Важно отметить, что данный стиль карате считается наиболее контактным и зрелищным.

Артем Бортник, член президиума Белорусской федерации Кекусинкай Будо карате:

Карате кекусинкай – это один из самых популярных видов боевых искусств на территории Беларуси. Что я могу сказать, в рамках одной нашей организации, Белорусской федерации Кекусинкай Будо карате, занимается более 6,5 тысячи мальчишек и взрослых ребят. Я как действующий тренер очень переживаю всегда за каждого парня, девушку, которые выходят на татами и борются за свои какие-то цели. Это самый волнительный момент, который только может быть.