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Второй соревновательный день на ЧЕ. Болельщики ждут выступления испанца Фернандеса

24 января 2019 11:13
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Новости Беларуси. На минском льду фигуристы продолжают борьбу за титулы чемпионата Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 января соревновательный день начался с мужского одиночного катания.

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В этом виде главная интрига – выступление испанца Хавьера Фернандеса. Он не скрывает, что приехал в Беларусь за седьмым в карьере званием чемпиона Европы. В этом же виде выступает наш соотечественник Яков Зенько.

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Второй соревновательный день на ЧЕ. Болельщики ждут выступления испанца Фернандеса-1

Второй соревновательный день на ЧЕ. Болельщики ждут выступления испанца Фернандеса-3

Второй соревновательный день на ЧЕ. Болельщики ждут выступления испанца Фернандеса-5

# Фигурное катание # Яков Зенько # Фотофакт

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