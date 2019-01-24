Второй соревновательный день на ЧЕ. Болельщики ждут выступления испанца Фернандеса

Новости Беларуси. На минском льду фигуристы продолжают борьбу за титулы чемпионата Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 января соревновательный день начался с мужского одиночного катания.

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В этом виде главная интрига – выступление испанца Хавьера Фернандеса. Он не скрывает, что приехал в Беларусь за седьмым в карьере званием чемпиона Европы. В этом же виде выступает наш соотечественник Яков Зенько.