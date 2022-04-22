Второй матч 5-го тура ЧБ по футболу и вторая ничья. «Витебск» сыграл с «Белшиной»

22 апреля «Белшина» принимала «Витебск». Команды пока находятся за пределами топ-10 турнирной таблицы. И ни у одной из дружин до сих пор нет побед. Сегодня один из коллективов мог оформить первую викторию. Не получилось. Команды сыграли вничью – 2:2. При этом «Витебск» дважды лидировал, но все же удержать победу над «Белшиной» не удалось.