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Второй матч 5-го тура ЧБ по футболу и вторая ничья. «Витебск» сыграл с «Белшиной»

22 апреля 2022 18:51
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу в самом разгаре борьба в пятом туре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй матч 5-го тура ЧБ по футболу и вторая ничья. «Витебск» сыграл с «Белшиной»-1

22 апреля «Белшина» принимала «Витебск». Команды пока находятся за пределами топ-10 турнирной таблицы. И ни у одной из дружин до сих пор нет побед. Сегодня один из коллективов мог оформить первую викторию. Не получилось. Команды сыграли вничью – 2:2. При этом «Витебск» дважды лидировал, но все же удержать победу над «Белшиной» не удалось.

Второй матч 5-го тура ЧБ по футболу и вторая ничья. «Витебск» сыграл с «Белшиной»-4

Свой поединок уже завершили «Неман» и «Шахтер». У них ничья – 1:1.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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