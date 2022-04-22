АТП рассматривает меры по защите отстранённых теннисистов из России и Беларуси. Какие есть варианты?

Ассоциация теннисистов-профессионалов рассмотрит возможные меры по защите белорусских и российских теннисистов, которых отстранили от участия в соревнованиях в Великобритании, включая старейший турнир в мире Уимблдон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Организация планирует рассмотреть возможности, направленные на обеспечение справедливости в рейтинге. Один из вариантов – частичная заморозка очков игроков, которых отстранили. В таком случае учитываться будут прошлые результаты. Точно такая же система использовалась во время пандемии. Второй вариант – лишение британских турниров права разыгрывать рейтинговые очки.

Напомним, 20 апреля стало известно, что белорусским и российским спортсменам Британская ассоциация запретила участвовать в Уимблдоне-22 и других турнирах под своей эгидой. Это решение в теннисном мире приняли в штыки.