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Крэйг Вудкрофт о сборах нацкоманды: «Счастлив тем, как игроки относятся к тренировочному процессу»

22 апреля 2022 18:23
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею продолжает учебно-тренировочный сбор. Подопечные Крэйга Вудкрофта готовятся к предстоящим спаррингам с россиянами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как проходит подготовка хоккейной сборной Беларуси к спаррингам против россиян? Подробнее здесь.

Крэйг Вудкрофт о сборах нацкоманды: «Счастлив тем, как игроки относятся к тренировочному процессу»-1

Крэйг Вудкрофт, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
После первой недели сборов я замечаю вот что. Мне кажется, ребята добавили в технике, в скорости. Они проделали хороший объем работы. Я счастлив тем, как игроки относятся к тренировочному процессу. Они обращают внимание на малейшие детали. Работают усердно и с отдачей. Особенно хочу выделить Мороза, у него хорошее видение льда и катание. А также Игнатенко и Тишкевича.

Крэйг Вудкрофт о сборах нацкоманды: «Счастлив тем, как игроки относятся к тренировочному процессу»-4

На данный момент сборная тренируется в весьма экспериментальном составе. На лед не выходят ни легионеры, ни представители «Юности» и «Металлурга». После завершения розыгрыша Кубка Президента ростер нацкоманды наверняка претерпит изменения. Своеобразным экзаменом для дружины станут товарищеские матчи с россиянами, которые запланированы на 1 и 2 мая в Туле.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Егор Игнатенко # Николай Тишкевич # Вадим Мороз # Фотофакт

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