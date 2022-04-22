Крэйг Вудкрофт о сборах нацкоманды: «Счастлив тем, как игроки относятся к тренировочному процессу»

Крэйг Вудкрофт, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

После первой недели сборов я замечаю вот что. Мне кажется, ребята добавили в технике, в скорости. Они проделали хороший объем работы. Я счастлив тем, как игроки относятся к тренировочному процессу. Они обращают внимание на малейшие детали. Работают усердно и с отдачей. Особенно хочу выделить Мороза, у него хорошее видение льда и катание. А также Игнатенко и Тишкевича.