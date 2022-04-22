Соболенко повторила успех 2021 года и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Арина Соболенко продолжает побеждать в Штутгарте. В четвертьфинале она оказалась сильнее эстонки Анетт Контавейт и вышла в полуфинал турнира на грунте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй год подряд в 1/4 Штутгарта Арина сражается с Контавейт. 22 апреля, как и тогда, победа досталась в трех сетах. Первую партию забрала белоруска, а вторую уже эстонка. Предполагалось, что в третьем сете начнется упорная борьба. Но белоруска продемонстрировала лучшую версию себя. Соперница к этому не была готова и просто растаяла под напором нашей теннисистки. Итоговые цифры выглядят так: 6:4, 3:6, 6:1 в пользу Соболенко.