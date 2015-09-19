Вторая спартакиада Мингорисполкома: 12 структурных подразделений выявят сильнейших в 6-ти дисциплинах

Новости Беларуси. Они сменили деловой костюм на спортивную форму и решили выяснить, кто выше, быстрее и сильнее. 19 сентября стартовала вторая спартакиада Мингорисполкома. 12 структурных подразделений выявят лучших в 6-ти дисциплинах.

В 20 километрах от Минска 19 сентября по-настоящему жарко.12 команд сошлись на одной спортивной площадке. И каждая из них всерьез намерена доказать свое право на победу.

Светлана Коцуба, сотрудник Комитета по образованию Мингорисполкома:

Я болею за свое образование. Это фантастика на ворота посмотреть.

Первые шаги к «золоту» спартакиады уже сделала команда управления юстиции. 15:3 — с таким счетом юристы разгромили своих соперников. И, судя по настроению, на этом правоведы останавливаться не собираются.

Соревнования уже можно назвать традиционными. Впервые провести уик-энд в спортивном ритме предложил помощник президента Беларуси – главный инспектор по Минску Александр Якобсон.

Александр Якобсон, помощник президента Республики Беларусь – главный инспектор по Минску:

Сегодня я уже вижу, что надо эти соревнования более масштабными сделать. С участием всех администраций города Минска.

Минские власти активно поддерживают любые спортивные начинания. Каждый год в городе проводятся сотни соревнований. А совсем недавно, в День города, стартовал первый Минский полумарафон. В массовом забеге приняли участие 16 тысяч 99 человек из 36 стран мира.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Мы надеемся, что следующий Минский полумарафон будет еще более массовым. Мы видим, что желающих принять участие было больше.

Мэр города к спорту приобщает всю семью. Сегодня он в компании своей дочки Даши. Девочке всего 4 года, а она умеет плавать и хорошо катается на велосипеде.

Спорт сближает. Командный дух и поддержка болельщиков. Все участники уже стали большой и дружной семьей.

Соревнования по дартсу «Большой круг» — одна из 6 дисциплин, за первенство в которых 19 сентября борются участники спартакиады. Правила игры просты — надо попасть дротиком в нужную мишень. Например, мне нужно поразить сектор номер 1. Стрелок из меня некудышный. Правда, большинство участников показали хорошие результаты. А победителя мы узнаем завтра, 20 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.