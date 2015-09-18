Как спорт влияет на нашу жизнь и на сколько ее продлевает

В 21 веке ученые подсчитали: для того, чтобы человек чувствовал себя хорошо, спортом ему надо заниматься минимум 7 часов в неделю. По секрету, тренажерный зал — это замечательное место, чтобы с кем-нибудь познакомиться. А если серьезно, спортом сегодня увлечены многие. Что это: мимолетная мода, результат государственной политики, может быть, переворот в общественном сознании? Узнаем сегодня в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Михаил Вербицкий, мастер спорта по тяжелой атлетике:

В основном преодолеваю сея. У меня такая методика: сегодня рекорд, а сегодня рабочий вес. Без этого прогресса не будет. Всех призываю к этому. Самое главное, чтобы у вас было здоровье. Следите за своим здоровьем. Идеально здоровый человек может поднимать много.

С чего у Вас начались занятия?

Михаил Вербицкий, мастер спорта по тяжелой атлетике:

Своим любимым делом я уже занимаюсь 50 лет. В 14 лет я начал. Не было ни зала, ни тренера, просто всю жизнь мне нравились сильные мужчины. Я хотел быть сильным. Первая штанга у меня — лом, потом плюс колеса от трактора.

Юрий Царев, ведущий СТВ:

Во-первых, это великолепный пример, к чему может привести спорт. И это очень здорово, потому что Михаил Петрович не бросает любимое дело на протяжении многих лет. В спортзале исключений сейчас нет вообще.

У меня было 11 пневмоний. Я не мог пройти даже десяти шагов. Иногда у меня было по две пневмонии в год. Я стоял на учете в тубдиспансере. Спорт, действительно, был для меня какой-то отдушиной, я хотел стать сильнее. Я стеснялся тренироваться на турниках, чтобы меня никто не видел, поэтому я подтягивался на лестнице, которая стояла у бабушки на чердаке.

Что такое воркаут? И правда ли, что это бесплатно?

Владимир Ролич, глава Федерации «Стрит воркаут»:

Да, это абсолютно бесплатно, доступно всем. Мы стараемся делать все, чтобы больше площадок появлялось в Минске и в других городах Республики Беларусь.

Воркаут отличается от обычных подтягиваний и отжиманий на брусьях, с которыми уже давно все знакомы, он пошел немного дальше. Мы добавили элементную базу определенную, силовые элементы, динамические элементы. Сделали это более красивым, более зрелищным и интересным.

Насколько это безопасно? Если неподготовленный человек придет на турники и начнет выполнять какие-то сложные упражнения, во-первых, это физическая нагрузка, во-вторых, можно нечаянно упасть или чем-то удариться. Вы посоветуете неподготовленному человеку идти на турники?

Владимир Ролич, глава Федерации «Стрит воркаут»:

Конечно. Вы говорите о каких-то травмоопасных элементах, но чтобы залезть повыше и попытаться сделать что-то более сложное, для этого уже необходима определенная база. Поэтому все, когда приходят, выполняют стандартные упражнения: подтягивания, отжимания на брусьях. То есть люди неподготовленные обычно, скажем так, не претендуют на то, чтобы выполнять более сложные элементы, тем более травмоопасные. Травмоопасных элементов у нас крайне мало.

Мне кажется, что представители медицины могут не согласиться. Действительно ли неподготовленному человеку рекомендуется идти на турники, заниматься и поднимать свой вес?

Сергей Стебунов, доктор медицинских наук, профессор:

Медицина здесь считает так: главное здесь — постепенность и этапность. Не нужно начинать с чрезмерных нагрузок.

Нужен ли контроль профессионала за тем, как человек начинает физические тренировки?

Сергей Стебунов, доктор медицинских наук, профессор:

Это зависит от степени нагрузок. Если это умеренные физические нагрузки и в молодом возрасте, то можно это делать и бесконтрольно, но нужно следить за тем, что если появились какие-то жалобы, то нужно обратиться к врачу. Если это профессиональный спорт, тяжелые нагрузки, то врачебный контроль здесь, несомненно, нужен.

Спортсмены дольше живут, чем люди, которые не занимаются спортом?

Сергей Стебунов, доктор медицинских наук, профессор:

Спортсмены живут дольше и лучше. Но рано или поздно любой спортсмен заканчивает свою карьеру. И вот тогда могут появиться проблемы. Обостряются хронические заболевания, ухудшается сердечная деятельность. У меня есть своя теория на этот счет: ничего в жизни не проходит бесследно. Любая травма, любое растяжение связок рано или поздно дает о себе знать хроническим воспалением, болями и другими болячками.

Когда человек неподготовленный начинает заниматься, у него в течение какого-то времени все абсолютно болит, на следующий день ломит. Это показатель того, что человеку не стоит, организм протестует против этих занятий спортом?

Сергей Стебунов, доктор медицинских наук, профессор:

Нет, вот как раз это говорит о том, что нагрузка была тренировочная. Но если появилась отдышка, головокружение, боли в сердце, то это значит, что нагрузка чрезмерная, нужно уменьшить, спуститься на уровень ниже, достичь тренировочного результата, а затем увеличивать нагрузки.

Можем ли говорить о такой вещи, как спортивная наследственность?

Сергей Стебунов, доктор медицинских наук, профессор:

Как и в любой сфере деятельности. Конечно, по наследству передаются какие-то гены, которые отвечают за выносливость, физическую силу и так далее. Если ребенок получил это в наследство, то он достигнет хороших результатов.

Физическая активность и спорт должны быть в удовольствие.

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Есть стереотип, что после работы надо обязательно лечь на диван и снимать усталость, просматривая любимый сериал и выпивая чашку чая. А после работы, оказывается, можно бежать и еще восстановиться намного быстрее благодаря бегу.

Государство строит. В Минске и прекрасный центр фристайла, и новый легкоатлетический манеж на базе БГУФК, и прекрасный бассейн, и «Раубичи» преобразились, то есть государство вкладывает. «Минск-Арена» — любая страна гордится подобным комплексом. У нас шикарная инфраструктура, которая, поверьте, покоряет сердца зарубежных гостей. Например, ЧМ по хоккею показал, что Беларусь готова, и инфраструктура выдержала огромный поток и спортсменов, и туристов.

От востребованности будут появляться и дорожки, и стадионы.