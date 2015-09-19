Вторая спартакиада Мингорисполкома стартовала 19 сентября

Новости Беларуси. 19 сентября стартовала вторая спартакиада Мингорисполкома. 12 структурных подразделений выявят сильнейших в 6-ти дисциплинах: мини-футбол, волейбол, перетягивание каната, дартс, шашки и настольный теннис. Все участники серьезно настроены на победу.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Это летне-зимнее мероприятие. И я надеюсь, что оно будет продолжаться. Коллектив от этого только будет сплоченнее, эффективнее. И мы видим по итогам первой спартакиады, что люди стали чаще общаться, стало больше взаимопонимания между структурными подразделениями. И это приносит свои положительные плоды.

Нешуточные страсти разгорелись на каждой спортивной площадке. К происходящему не остаются равнодушными и зрители. Каждый болеет за свой отдел. Результаты соревнований, которые проходят в Минском районе, станут известны завтра, 20 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.