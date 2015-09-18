Степан Попов, чемпион мира и Европы по самбо: Ставлю цели и потихоньку их достигаю!

Начало пути

Папа тренер по самбо. В целях воспитания он всё время брал нас со старшим братом в спортзал. Он ничего не заставлял, не принуждал. Мы всё время ходили в зал, смотрели на старших ребят, и начинали заниматься сами. Всё, в принципе, шло закономерно, по чуть-чуть… Не всегда всё получалось. Потихоньку-потихоньку идёшь. Сначала юноша, молодёжь, взрослеешь… А дальше всё пошло «по накатанной»: сначала медаль Европы, потом - мира, потом пошли первые места чемпионатов Европы, мира.

О победах и поражениях

Без поражения не бывает побед! Для меня каждое поражение - я его помню. Оно обидное. Когда начинаешь причину, работать над этим. И потом видишь, что, в принципе, все они забываются. Наоборот, даже радуешься, что в какой-то степени были поражения. Поражения будут всегда, просто легко упасть и очень сложно подняться. Нужно относиться к этому чуть-чуть полегче, не уходить в себя. Делать какие-то определённые выводы.

Стимул

Для меня большой стимул - это то, что я вышел с маленького городка, где родители являются моими тренерами. Мама и папа за меня переживают больше всех. Это мои самые главные болельщики. И мой результат - это лицо их работы. И я это понимаю прекрасно: если я стал чемпионом мира, то и они стали чемпионами мира.

О подрастающем поколении

В мое время, когда в залы было не записаться, проходили какие-то отборы, мол, если 15 раз не подтянешься, на тренировку можешь не пойдёшь… Сейчас молодёжь не так просто затащить в спортивный зал. Немножко другие приоритеты у них. Но, по большому счёту, талантливые ребята всегда будут, что бы на них не повлияло.

О целях жизни

В жизни я ставлю цели и потихоньку их достигаю. В своем спорте, в принципе, я достиг всего. Единственное - осталось ещё несколько маленьких шажков, но я надеюсь, всё ещё будет. Также и в жизни - тоже всё по пунктикам, всё идёт по плану. В принципе, всё получается. Поэтому у меня сейчас спокойствие. Если бы было всё и сразу, было бы не интересно. Самое счастье, это, когда ты с самого счастья сумел, возродил, вырастил что-то такое большое… Приятно.