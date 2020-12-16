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Вторая победа подряд. Волейболистки «Минчанки» на выезде обыграли «Спарту» в матче российской Суперлиги

16 декабря 2020 20:52
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Новости Беларуси. Вторая победа подряд. Волейболистки «Минчанки» на выезде одолели нижегородскую «Спарту» в очередном матче российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первые два сета поединка в столице Поволжья прошли как под копирку. Наши девушки сходу завладевали преимуществом и не отдавали его до самого конца обеих партий, которые и закончились с одинаковым счетом – 25:20.

Вторая победа подряд. Волейболистки «Минчанки» на выезде обыграли «Спарту» в матче российской Суперлиги-1

В середине третьего сета хозяйки попытались было спасти ситуацию, но все усилия были тщетны. Белоруски легко отыграли трехочковый дефицит по ходу партии – 25:21.

Эта виктория позволила «Минчанке» подняться с последнего 14-го места в таблице на 11-е.

Вторая победа подряд. Волейболистки «Минчанки» на выезде обыграли «Спарту» в матче российской Суперлиги-4

Следующий матч в российской Суперлиге наша команда проведет 19 декабря в подмосковном Одинцово против местного «Заречья».

# Волейбол # Фотофакт

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