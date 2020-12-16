Вторая победа подряд. Волейболистки «Минчанки» на выезде обыграли «Спарту» в матче российской Суперлиги

Первые два сета поединка в столице Поволжья прошли как под копирку. Наши девушки сходу завладевали преимуществом и не отдавали его до самого конца обеих партий, которые и закончились с одинаковым счетом – 25:20.

Новости Беларуси. Вторая победа подряд. Волейболистки «Минчанки» на выезде одолели нижегородскую «Спарту» в очередном матче российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В середине третьего сета хозяйки попытались было спасти ситуацию, но все усилия были тщетны. Белоруски легко отыграли трехочковый дефицит по ходу партии – 25:21.

Эта виктория позволила «Минчанке» подняться с последнего 14-го места в таблице на 11-е.