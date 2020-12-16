Главный судья ЧБ по индорхоккею: «Команды, в общем-то, подготовленные. Уровень хоккея достойный»

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по индорхоккею среди мужских команд продолжается в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимают участие семь коллективов из четырех регионов.

Участники определяют сильнейших по круговой системе, в три тура. После двух соревновательных дней лидирует действующий чемпион страны – хоккейный клуб «Минск», в числе лидеров значится и брестский «Строитель». А вот кто именно станет триумфатором нынешнего сезона, узнаем только в феврале.

Александр Кисель, главный судья соревнований:

Первый тур, как всегда, разведка боем, можно сказать. Команды присматриваются в первый день друг к другу и, в общем-то, стараются какие-то наработки свои, которые в начале сезона работали на учебно-тренировочных занятиях, перенести все на игровое поле. Команды, в общем-то, подготовленные. Уровень хоккея достойный, радует игрой.