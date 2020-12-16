Прямой эфир

Главный судья ЧБ по индорхоккею: «Команды, в общем-то, подготовленные. Уровень хоккея достойный»

16 декабря 2020 19:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по индорхоккею среди мужских команд продолжается в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В турнире принимают участие семь коллективов из четырех регионов.

Главный судья ЧБ по индорхоккею: «Команды, в общем-то, подготовленные. Уровень хоккея достойный»-1

Участники определяют сильнейших по круговой системе, в три тура. После двух соревновательных дней лидирует действующий чемпион страны – хоккейный клуб «Минск», в числе лидеров значится и брестский «Строитель». А вот кто именно станет триумфатором нынешнего сезона, узнаем только в феврале.

Главный судья ЧБ по индорхоккею: «Команды, в общем-то, подготовленные. Уровень хоккея достойный»-4

Александр Кисель, главный судья соревнований:
Первый тур, как всегда, разведка боем, можно сказать. Команды присматриваются в первый день друг к другу и, в общем-то, стараются какие-то наработки свои, которые в начале сезона работали на учебно-тренировочных занятиях, перенести все на игровое поле. Команды, в общем-то, подготовленные. Уровень хоккея достойный, радует игрой.

Главный судья ЧБ по индорхоккею: «Команды, в общем-то, подготовленные. Уровень хоккея достойный»-7

Второй тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди мужских команд запланирован на январь 2021 года. Чемпион страны получает право представлять нашу страну в еврокубках.

# Хоккей Беларуси # Александр Кисель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. Форвард сборной Беларуси Джефф Платт покинул «Автомобилист»
16 декабря 2020 19:09

Хоккей. Форвард сборной Беларуси Джефф Платт покинул «Автомобилист»

Баскетбол. «Цмоки» уступили «Хапоэлю» в Лиге чемпионов
16 декабря 2020 12:08

Баскетбол. «Цмоки» уступили «Хапоэлю» в Лиге чемпионов

Волейбол. «Строитель» покидает Кубок ЕКВ
16 декабря 2020 11:54

Волейбол. «Строитель» покидает Кубок ЕКВ