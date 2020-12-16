Руслан Бойдаков об игре «Рубона» и РГУОР: «Игра спокойная. Первую половину немножко играли агрессивно»

Новости Беларуси. Сразу три матча прошли в рамках чемпионата страны по баскетболу. «Гомельские рыси» играли против «Гродно-93-ГрГУ», РГУОР принимал «Рубон», а в гости к «Борисфену» приехали минские «Цмоки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В столице молодые парни из РГУОР встречали грозного соперника с пятой строчки таблицы – «Рубон». Минчане вряд ли могли бы дать бой витебскому коллективу. Прыти и задора молодежи Николая Алексеева хватило на половину игры.