Руслан Бойдаков об игре «Рубона» и РГУОР: «Игра спокойная. Первую половину немножко играли агрессивно»
Новости Беларуси. Сразу три матча прошли в рамках чемпионата страны по баскетболу. «Гомельские рыси» играли против «Гродно-93-ГрГУ», РГУОР принимал «Рубон», а в гости к «Борисфену» приехали минские «Цмоки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В столице молодые парни из РГУОР встречали грозного соперника с пятой строчки таблицы – «Рубон». Минчане вряд ли могли бы дать бой витебскому коллективу. Прыти и задора молодежи Николая Алексеева хватило на половину игры.
По итогу первых двух четвертей разрыв между командами составлял всего 15 очков, что выглядело вполне приемлемым. Однако разница в классе дала о себе знать уже в третьем и четвертом отрезках. Баскетболисты «Рубона» на площадке делали все, что хотели. Это видно на итоговом счете – 91:53 в пользу гостей.
Руслан Бойдаков, главный тренер БК «Рубон»:
Игра спокойная. Первую половину немножко играли агрессивно, мы пробовали различные защиты сегодня. В принципе, плановая игра и плановая расстановка, тактика. Все по четвертям работали – так, как было задумано еще до игры. Ну и результат есть результат. Каждый в этой игре решал свои проблемы, и из этого исходить нужно.
Также 16 декабря «Гродно-93-ГрГУ» был сильнее «Гомельских рысей» – 95:77, а «Цмоки», уступая к перерыву полтора десятка очков, все-таки переиграли «Борисфен» – 81:73.