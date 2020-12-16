«Практически все игровые виды спорта завидуют». Как прошёл финал Республиканской универсиады по баскетболу 3 на 3 среди девушек

Новости Беларуси. Под сводами столичного спортивного комплекса РГУОР прошел финал первой в истории Беларуси Республиканской универсиады по баскетболу 3 на 3 среди девушек. Ранее в подобном формате проводился лишь студенческий Кубок.

За награды соревнований боролись спортсменки из 11 отечественных вузов. В решающую часть соревнований команды пробивались через региональные отборочные этапы, которые длились более полугода: с марта по ноябрь.