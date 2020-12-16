«Практически все игровые виды спорта завидуют». Как прошёл финал Республиканской универсиады по баскетболу 3 на 3 среди девушек
Новости Беларуси. Под сводами столичного спортивного комплекса РГУОР прошел финал первой в истории Беларуси Республиканской универсиады по баскетболу 3 на 3 среди девушек. Ранее в подобном формате проводился лишь студенческий Кубок.
За награды соревнований боролись спортсменки из 11 отечественных вузов. В решающую часть соревнований команды пробивались через региональные отборочные этапы, которые длились более полугода: с марта по ноябрь.
Формат 3 на 3 позволил емко уместить финальную часть соревнований в один день: девушки успели сыграть и групповую стадию, и плей-офф.
Победительницами соревнований стали барышни из Гродненского государственного университета.
Валентина Навойчик, главный тренер команды ГРГУ:
Конечно, интересно. Плюс, я вам откровенно скажу, нам практически все игровые виды спорта завидуют. И, по-моему, не только игровые. У нас федерация баскетбола белорусская берется за организацию и организует очень здорово.
Рада, что по крайней мере пять очень хороших, сильных команд есть вузовских. Я думаю, что тренеру национальной сборной Волку Юрию есть на кого обратить внимание.
Серебряные медали увезли с собой спортсменки из БГПУ имени Максима Танка. Из спора за третью ступень пьедестала победителями вышли представительницы БГУФК.