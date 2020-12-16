Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • «Практически все игровые виды спорта завидуют». Как прошёл финал Республиканской универсиады по баскетболу 3 на 3 среди девушек

«Практически все игровые виды спорта завидуют». Как прошёл финал Республиканской универсиады по баскетболу 3 на 3 среди девушек

16 декабря 2020 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Под сводами столичного спортивного комплекса РГУОР прошел финал первой в истории Беларуси Республиканской универсиады по баскетболу 3 на 3 среди девушек. Ранее в подобном формате проводился лишь студенческий Кубок.

За награды соревнований боролись спортсменки из 11 отечественных вузов. В решающую часть соревнований команды пробивались через региональные отборочные этапы, которые длились более полугода: с марта по ноябрь.

«Практически все игровые виды спорта завидуют». Как прошёл финал Республиканской универсиады по баскетболу 3 на 3 среди девушек-1

Формат 3 на 3 позволил емко уместить финальную часть соревнований в один день: девушки успели сыграть и групповую стадию, и плей-офф.

Победительницами соревнований стали барышни из Гродненского государственного университета.

«Практически все игровые виды спорта завидуют». Как прошёл финал Республиканской универсиады по баскетболу 3 на 3 среди девушек-4

Валентина Навойчик, главный тренер команды ГРГУ:
Конечно, интересно. Плюс, я вам откровенно скажу, нам практически все игровые виды спорта завидуют. И, по-моему, не только игровые. У нас федерация баскетбола белорусская берется за организацию и организует очень здорово.

Рада, что по крайней мере пять очень хороших, сильных команд есть вузовских. Я думаю, что тренеру национальной сборной Волку Юрию есть на кого обратить внимание.

«Практически все игровые виды спорта завидуют». Как прошёл финал Республиканской универсиады по баскетболу 3 на 3 среди девушек-7

Серебряные медали увезли с собой спортсменки из БГПУ имени Максима Танка. Из спора за третью ступень пьедестала победителями вышли представительницы БГУФК.

# Баскетбол # Валентина Навойчик # Юрий Волк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главный судья ЧБ по индорхоккею: «Команды, в общем-то, подготовленные. Уровень хоккея достойный»
16 декабря 2020 19:37

Главный судья ЧБ по индорхоккею: «Команды, в общем-то, подготовленные. Уровень хоккея достойный»

Хоккей. Форвард сборной Беларуси Джефф Платт покинул «Автомобилист»
16 декабря 2020 19:09

Хоккей. Форвард сборной Беларуси Джефф Платт покинул «Автомобилист»

Баскетбол. «Цмоки» уступили «Хапоэлю» в Лиге чемпионов
16 декабря 2020 12:08

Баскетбол. «Цмоки» уступили «Хапоэлю» в Лиге чемпионов