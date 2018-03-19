«Всю жизнь шёл к этой цели». Белорус Кирилл Релих – о своём титуле чемпиона мира по боксу и проблемах белорусского бокса
Новости Беларуси. 12 лет ожидания – и, наконец, это свершилось. Белорусский боксер – Кирилл Релих стал чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
В Сан-Антонио Кирилл в 12-ти раундах одолел Рансеса Бартелими и завоевал заветный пояс.
Поговорили мы с Кириллом в том зале, где начиналась его подготовка к бою. О новом для себя титуле и проблемах белорусского бокса – в нашем интервью.
Лично для вас что значит быть чемпионом мира?
Кирилл Релих, чемпион мира по боксу:
Лично для меня – самоудовлетворение. Я всю жизнь в боксе, всю жизнь шел к этой цели, достиг, доволен собой. Теперь нужно достигать других целей.
Осознание сразу пришло после боя или с этим нужно было переспать, это нужно было обдумать?
Кирилл Релих:
Как-то даже ничего не поменялось, то есть вот я – чемпион мира! Это не чудо, это обычное следствие своей тяжелой работы. План выполнен, идем дальше.
Сам бой – это бой матч-реванш. После первого поединка было какая-то обида на оппонента?
Кирилл Релих:
Легкая досада была. Но все-таки я не выложился на 100 % для того, чтобы в первом бою получить победу. Ничью можно было судьям отдать. Где я, а где он? Так что я считаю, что это справедливое решение было.
В первом бою было справедливое решение?
Кирилл Релих:
Да.
Во втором бою – победном – тоже всё сложилось не так просто. Оппонент бил не всегда честно. Как удалось выстоять?
Кирилл Релих:
Были удары ниже пояса, но это уже больше от безысходности. Я его прекрасно понимаю. Но я не обращал на это внимания абсолютно. Я выполнял свой план на бой и абсолютно контролировал эмоции. Пусть это останется на его совести.
Из колеи это никак не выбило?
Кирилл Релих:
Абсолютно.
Получается неплохой сюжет фильма, когда первый бой проигран. Кто-то скажет, что не совсем, может быть, по делу проигран. Второй бой – преодолевая неприятности, удается всё-таки стать чемпионом мира.
Кирилл Релих:
Получается так.
Реально ли подготовиться в таких условиях к тому, чтобы быть чемпионом мира?
Кирилл Релих:
Посмотрите: я чемпион мира, я подготовился в этих условиях. Неважно, где ты готовился. Главное, какая у тебя цель и как ты это делаешь. Условия – это наши реалии. Чем тяжелее тебе, тем лучше в дальнейшем для победы.
Здесь, занимаясь в таких условиях, выходя на большой ринг, как-то проще в итоге или тяжелее?
Кирилл Релих:
Это другая атмосфера, конечно. Мы не привыкли к огромным залам, огромным шоу. Это подстегивает, это свой адреналин и это классно!
Подготовка велась здесь или еще была за рубежом?
Кирилл Релих:
Здесь я готовился три месяца, потом чуть больше месяца уже в Штатах готовился, чтобы пройти акклиматизацию и не отвлекаться ни на что.
Чего не хватает белорусскому промоушену в боксе? И вообще, есть ли такой?
Кирилл Релих:
Есть Белорусская федерация профессионального бокса. Чего не хватает? В принципе, всего хватает. Хотелось бы, чтобы финансирование было, скажем так, со стороны государства, поддержка. Не хватает в нашей стране просто хороших боксеров. Они есть, но их можно перечислить на пальцах одной руки. Людей много, а профессионалов, как таковых, тем более нет.
То есть нет видных людей, на которых пошли бы зрители, которых бы хотелось смотреть?
Кирилл Релих:
Наш вид спорта не очень рекламируют, афишируют. Он не очень популярен. Тоже это большая проблема. Если бы в СМИ постоянно озвучивали о профессиональном боксе, боксерах, то поднимался бы интерес к нашему виду спорту.
Условно, UFC сейчас, который постоянно на слуху, и бокс в данном случае более классический, более сдержанный. Может быть, белорусскому боксу не хватает какой-то яркости, индивидуальности?
Кирилл Релих:
Да, конечно. Нужно как-то популяризировать. Повторюсь, всё зависит от СМИ. Я сам по себе затворник, то есть не люблю этого всего движения, но оно должно присутствовать по-любому. Если ты чего-то добился, то это уже твоя работа – общаться с прессой, постоянно быть на виду, на слуху. Остальное всё зависит от нас.
Владимир Кличко в свое время собрал почти все пояса всех федераций. У вас такая цель есть?
Кирилл Релих:
Сейчас идет работа по объединению, если всё сложится хорошо, будет турнир в моей весовой категории, в которой действительно чемпион заберет все титулы.