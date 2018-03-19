«Всю жизнь шёл к этой цели». Белорус Кирилл Релих – о своём титуле чемпиона мира по боксу и проблемах белорусского бокса

Новости Беларуси. 12 лет ожидания – и, наконец, это свершилось. Белорусский боксер – Кирилл Релих стал чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В Сан-Антонио Кирилл в 12-ти раундах одолел Рансеса Бартелими и завоевал заветный пояс. Поговорили мы с Кириллом в том зале, где начиналась его подготовка к бою. О новом для себя титуле и проблемах белорусского бокса – в нашем интервью. Лично для вас что значит быть чемпионом мира?

Кирилл Релих, чемпион мира по боксу:

Лично для меня – самоудовлетворение. Я всю жизнь в боксе, всю жизнь шел к этой цели, достиг, доволен собой. Теперь нужно достигать других целей. Осознание сразу пришло после боя или с этим нужно было переспать, это нужно было обдумать? Кирилл Релих:

Как-то даже ничего не поменялось, то есть вот я – чемпион мира! Это не чудо, это обычное следствие своей тяжелой работы. План выполнен, идем дальше. Сам бой – это бой матч-реванш. После первого поединка было какая-то обида на оппонента? Кирилл Релих:

Легкая досада была. Но все-таки я не выложился на 100 % для того, чтобы в первом бою получить победу. Ничью можно было судьям отдать. Где я, а где он? Так что я считаю, что это справедливое решение было. В первом бою было справедливое решение? Кирилл Релих:

Да. Во втором бою – победном – тоже всё сложилось не так просто. Оппонент бил не всегда честно. Как удалось выстоять? Кирилл Релих:

Были удары ниже пояса, но это уже больше от безысходности. Я его прекрасно понимаю. Но я не обращал на это внимания абсолютно. Я выполнял свой план на бой и абсолютно контролировал эмоции. Пусть это останется на его совести. Из колеи это никак не выбило? Кирилл Релих: Абсолютно. Получается неплохой сюжет фильма, когда первый бой проигран. Кто-то скажет, что не совсем, может быть, по делу проигран. Второй бой – преодолевая неприятности, удается всё-таки стать чемпионом мира.

Кирилл Релих:

Получается так. Реально ли подготовиться в таких условиях к тому, чтобы быть чемпионом мира? Кирилл Релих:

Посмотрите: я чемпион мира, я подготовился в этих условиях. Неважно, где ты готовился. Главное, какая у тебя цель и как ты это делаешь. Условия – это наши реалии. Чем тяжелее тебе, тем лучше в дальнейшем для победы. Здесь, занимаясь в таких условиях, выходя на большой ринг, как-то проще в итоге или тяжелее? Кирилл Релих: Это другая атмосфера, конечно. Мы не привыкли к огромным залам, огромным шоу. Это подстегивает, это свой адреналин и это классно! Подготовка велась здесь или еще была за рубежом? Кирилл Релих:

Здесь я готовился три месяца, потом чуть больше месяца уже в Штатах готовился, чтобы пройти акклиматизацию и не отвлекаться ни на что.