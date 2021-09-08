Всухую обыграли команду Азербайджана. Белорусские футболисты победили на старте Игр стран СНГ

Новости Беларуси. На первых играх стран СНГ в Казани стартовал турнир по мини-футболу. Юношеская сборная Беларуси до 19 лет в первом матче предварительной группы В всухую обыграла команду Азербайджана – 6:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На первых играх стран СНГ в Казани стартовал турнир по мини-футболу. Юношеская сборная Беларуси до 19 лет в первом матче предварительной группы В всухую обыграла команду Азербайджана – 6:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
9 августа подопечные Александра Черника встретятся со спортсменами Кыргызстана. Для белорусов соревнования в столице Татарстана являются проверкой сил перед квалификационным турниром юношеского чемпионата Европы-2022. Напомним, пока белорусская дружина на играх СНГ занимает шестое место в турнирной таблице.