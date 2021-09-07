КХЛ. Матч «Динамо» и «Локомотива» закончился победой белорусов

В третьем поединке подопечные Крэйга Вудкрофта скрестили клюшки с ярославским «Локомотивом». Стартовый период закончился со счетом 2:0 в пользу «зубров». Первая шайба в ворота соперника влетела уже на 6-й минуте, отличился Бек Тейлор. Под занавес первой 20-минутки Илья Шинкевич увеличил разрыв в счете.

Однако после перерыва хозяева активизировались и, конечно, воспользовались удалением нашего Алистратова. Рафиков вкатил шайбу в рамку молодого белорусского голкипера Алексея Колосова, реализовав большинство. Затем «Локомотив» сравнял счет, помог им в этом Красковский. Минчане начали суетиться и получили три удаления кряду. На последний перерыв команды уходили с ничейным результатом – 2:2.

Пятая шайба матча залетела в ворота «железнодорожников» в начале третьего периода, и белорусы вышли вперед. Отличился Воронин. А после россияне восстановили равновесие – 3:3. Но вот за 2,5 минуты до завершения игры «динамовцы» продемонстрировали характер и сумели поставить победную точку. Дубль изобразил Тейлор.