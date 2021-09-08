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В Минске проходит XXV Международный турнир по самбо. Белорусы уже завоевали 17 медалей

08 сентября 2021 08:54
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Новости Беларуси. Международный турнир по самбо на призы Президента финиширует 8 сентября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит XXV Международный турнир по самбо. Белорусы уже завоевали 17 медалей-1

В 2021 году он юбилейный, уже 25-й по счету. Соревнования – своего рода проверка сил борцов перед ноябрьским планетарным форумом, награды которого будут разыграны в Узбекистане. В минском турнире участвуют более 100 спортсменов из 11 стран. В Беларуси этот вид единоборств – один из самых успешных и любимых. К слову, наши самбисты в первый день турнира завоевали 17 медалей. 

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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