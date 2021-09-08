В Минске проходит XXV Международный турнир по самбо. Белорусы уже завоевали 17 медалей

В 2021 году он юбилейный, уже 25-й по счету. Соревнования – своего рода проверка сил борцов перед ноябрьским планетарным форумом, награды которого будут разыграны в Узбекистане. В минском турнире участвуют более 100 спортсменов из 11 стран. В Беларуси этот вид единоборств – один из самых успешных и любимых. К слову, наши самбисты в первый день турнира завоевали 17 медалей.