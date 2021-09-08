Арина Соболенко вышла в полуфинал чемпионата США. Она сыграет с канадкой Лейлой Фернандес

В одной четвертой вторая ракетка мира встречалась с чешкой Барборой Крейчиковой и без особых проблем выиграла в двух партиях – 6:1, 6:4. На это ушел 1 час и 28 минут. Соперницей белоруски в поединке за выход в финал будет 19-летняя канадка Лейла Фернандес. Напомним, что призовой фонд турнира составляет 57,5 миллионов долларов.