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Арина Соболенко вышла в полуфинал чемпионата США. Она сыграет с канадкой Лейлой Фернандес

08 сентября 2021 08:53
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в полуфинал открытого чемпионата США в одиночном разряде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арина Соболенко вышла в полуфинал чемпионата США. Она сыграет с канадкой Лейлой Фернандес-1

В одной четвертой вторая ракетка мира встречалась с чешкой Барборой Крейчиковой и без особых проблем выиграла в двух партиях – 6:1, 6:4. На это ушел 1 час и 28 минут. Соперницей белоруски в поединке за выход в финал будет 19-летняя канадка Лейла Фернандес. Напомним, что призовой фонд турнира составляет 57,5 миллионов долларов.

# Теннис # Арина Соболенко # Барбора Крейчикова # Лейла Фернандес # Фотофакт

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