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Около 200 участников из 5 стран собрал турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника

23 апреля 2024 17:48
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Традиционный международный турнир по боксу памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника собрал под сводами столичного велодрома около 200 участников из пяти стран: Беларуси, России, Армении, Азербайджана и Кыргызстана. Некоторые команды привезли первые номера сборной до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Около 200 участников из 5 стран собрал турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника-1

Для белорусских бойцов – а их 70 спортсменов – это контрольный старт перед юношеским чемпионатом Европы, который примет Сараево с 21 июня по 3 июля. В первый день турнира состоялись 22 поединка. Приятно, что 10 представителей нашей страны продолжат борьбу за медали. В четверг, 25 апреля, пройдут полуфинальные бои. А в пятницу станут известны победители в 13 весах у парней и в четырех – у девушек.

Около 200 участников из 5 стран собрал турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника-4

Теймур Мамедов, старший тренер юношеской сборной Азербайджана по боксу:
Мы сюда приезжаем каждый год – в прошлом году были, в позапрошлом. Этот турнир на очень высоком уровне проходит, очень сильные спортсмены, боксеры здесь постоянно участвуют. Очень нам нравится. Это подготовка к чемпионату Европы сейчас проходит. Поэтому мы сюда приехали, чтобы увидеть международные бои.

Около 200 участников из 5 стран собрал турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника-7

Денис Соболевский, исполнительный директор Белорусской федерации бокса:
На высоком уровне турнир стал проводиться с 2014 года. В этом году турнир юбилейный, и во многом он имеет для нас особое значение в том смысле, что с этого года он стал официальным мероприятием в календаре Президентского спортивного клуба. Когда-то боксеры мечтали, чтобы их турнир был включен в календарь этой организации. Мы по-хорошему завидовали хоккею, биатлону и мечтали, что когда-то свое место там займет и бокс. Турнир в этом году удался, к нам приехали 114 боксеров из 5 стран. 12 девочек и 102 боксера.

Около 200 участников из 5 стран собрал турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника-10

Победители турнира получат эксклюзивные Кубки в виде триумфиков – маскотов Президентского спортивного клуба. Трофеи весят около трех килограммов и сделаны из бронзы.

# Мировой бокс # Денис Соболевский

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