«Всех нас объединяет». Как символ II Европейских игр встречали в Молодечно

Новости Беларуси. До грандиозного старта II Европейских игр остаётся меньше недели. Символ форума «Пламя мира» продолжает шествие по Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июня эстафету принял Молодечно. Факелоносцы – 10 известных белорусов – пронесли огонь по центральным улицам города и финишировали у Летнего амфитеатра, где прошел праздничный концерт.

Завершилась эстафета в Летнем амфитеатре, где огонь встретили участники Республиканской спартакиады школьников. Дядя Ваня поделился впечатлениями от эстафеты «Пламя мира»: «Пока руки не отвалились» Символ II Европейских игр стал дополнительным стимулом к новым достижениям для атлетов самого крупного спортивного форума среди школьников страны. Программа у них вполне взрослая – 19 олимпийских видов спорта и 2 не олимпийских.

Антонина Кошель, главный судья Республиканской спартакиады школьников, чемпионка XX Олимпиады 1972 года:

Все сделано у нас в стране для того, чтобы находились талантливые ребята и продолжали свой путь в большой спорт. Места в Музее олимпийской славы еще много, несколько ярусов можно запускать. Поэтому, милости просим в большой спорт.

Позади два этапа соревнований – в районах и областях. В финал вышли сильнейшие – за медали ближайшие 5 дней будут сражаться более 2,5 тысячи юных спортсменов со всей страны.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Все начинается с детского спорта. Детский спорт – это наш фундамент, основа. И такое прекрасное совпадение, что сегодня в Молодечно и открытие спартакиады, и «Пламя мира». Невидимые нити. Огонь проследовал начиная с Бреста, и уже он находится в Молодечно. Скоро прибудет в Минск. Это объединяет людей разных возрастов, разных профессий. Всех нас объединяет.

Итоги спартакиады подведут 19 июня в Слуцке. А «Пламя мира» продолжает путешествие по стране.