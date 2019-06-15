«Всех нас объединяет». Как символ II Европейских игр встречали в Молодечно
Новости Беларуси. До грандиозного старта II Европейских игр остаётся меньше недели. Символ форума «Пламя мира» продолжает шествие по Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 июня эстафету принял Молодечно. Факелоносцы – 10 известных белорусов – пронесли огонь по центральным улицам города и финишировали у Летнего амфитеатра, где прошел праздничный концерт.
Завершилась эстафета в Летнем амфитеатре, где огонь встретили участники Республиканской спартакиады школьников.
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Символ II Европейских игр стал дополнительным стимулом к новым достижениям для атлетов самого крупного спортивного форума среди школьников страны. Программа у них вполне взрослая – 19 олимпийских видов спорта и 2 не олимпийских.
Антонина Кошель, главный судья Республиканской спартакиады школьников, чемпионка XX Олимпиады 1972 года:
Все сделано у нас в стране для того, чтобы находились талантливые ребята и продолжали свой путь в большой спорт. Места в Музее олимпийской славы еще много, несколько ярусов можно запускать. Поэтому, милости просим в большой спорт.
Позади два этапа соревнований – в районах и областях. В финал вышли сильнейшие – за медали ближайшие 5 дней будут сражаться более 2,5 тысячи юных спортсменов со всей страны.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Все начинается с детского спорта. Детский спорт – это наш фундамент, основа. И такое прекрасное совпадение, что сегодня в Молодечно и открытие спартакиады, и «Пламя мира». Невидимые нити. Огонь проследовал начиная с Бреста, и уже он находится в Молодечно. Скоро прибудет в Минск. Это объединяет людей разных возрастов, разных профессий. Всех нас объединяет.
Итоги спартакиады подведут 19 июня в Слуцке. А «Пламя мира» продолжает путешествие по стране.
Вероника Гришкова, СТВ:
Время ярких побед приближается. Символ II Европейских игр – «Пламя мира» – отправляется в Заславль, побывает он на «Линии Сталина» и «Кургане Славы». В столицу огонь прибудет уже в понедельник. А 21 июня на церемонии открытия мультиспортивного форума от него зажгут чашу Олимпийского огня на стадионе «Динамо».
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