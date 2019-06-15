Игрок ФК «Минск» о победе над «Неманом»: «Ждали этой победы очень долго»

Накануне, в поединке 11 тура столичные игроки обыграли гостей из гродненского «Немана». До этой игры «Минск» не знал радости побед – на его счету значились 6 ничьих и 4 поражения.

На 11-й минуте с пенальти счет открыл Александр Васильев. Уже во втором тайме Андрей Якимов восстановил паритет, но ненадолго. На 76 минуте Евгений Шевченко оформил первую в этом чемпионате победу «Минска» – 2:1 в пользу горожан.

Евгений Шевченко, нападающий ФК «Минск»: Мы ждали этой победы очень долго, очень не хватало. В коллективе был такой немножко эмоциональный спад. Не могли прийти в себя. Вроде то не забиваем, то вничью играем, то начинаем забивать – нам начинают забивать.Очень победа нужна была.

Андрей Разин, старший тренер ФК «Минск»:

Положительные эмоции, первая победа, мы ее очень долго ждали, и мы ее добились заслуженно. Мы играли лучше, было много моментов у нас, к сожалению, не все забили, но победа есть, и это самое главное.

В рамках 11-го тура «Беларусбанк-высшей лиги» «Городея» разошлась безголевым миром с минским «Торпедо». В сегодняшнем поединке «Славии» и «Слуцка» позади первый тайм. А «Торпедо-БелАЗ» и «Витебск» свой матч начнут позже.