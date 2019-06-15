Дядя Ваня поделился впечатлениями от эстафеты «Пламя мира»: «Пока руки не отвалились»

Новости Беларуси. Такое внимание со стороны поклонников для белорусского рок-музыканта Ивана Вабищевича привычно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Вабищевич, музыкант:

Я думаю, можно больше, чем 300 метров, с ним пробежать. Да, как минимум 10 минут я тут стою и фотографируюсь со всеми, вот держу, пока руки не отвалились.