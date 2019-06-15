Дядя Ваня поделился впечатлениями от эстафеты «Пламя мира»: «Пока руки не отвалились»

Новости Беларуси. Такое внимание со стороны поклонников для белорусского рок-музыканта Ивана Вабищевича привычно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Такое внимание со стороны поклонников для белорусского рок-музыканта Ивана Вабищевича привычно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правда, повод в новинку. Он стал одним из 450 знаменитых белорусов, которым доверили нести «Пламя мира».
Иван Вабищевич, музыкант:
Я думаю, можно больше, чем 300 метров, с ним пробежать. Да, как минимум 10 минут я тут стою и фотографируюсь со всеми, вот держу, пока руки не отвалились.
В числе 10 других факелоносцев Дядя Ваня пронес «Пламя мира» по улицам Молодечно. Город встречал овациями.
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