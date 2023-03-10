«Всегда мечтали сюда попасть». Что говорят тренеры о соревнованиях по лёгкой атлетике в Минске?

Новости Беларуси. В Минском городском центре олимпийского резерва стартовали одновременно два легкоатлетических турнира. В соревнованиях участвуют более 400 атлетов из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На турнире «Мемориал Елены Сосиной» по прыжкам в высоту сильнейших определяют и юниоры, и взрослые. На международном турнире по легкой атлетике соревнуются только юниоры в двух возрастных категориях.

Более 400 легкоатлетов из Беларуси и России участвуют сразу в двух турнирах в Минске. В программе стартов 48 финалов в разных дисциплинах. Участники оспаривают первенство и в закрытом манеже, и в секторах на улице. Первыми на старт вышли метатели. Белорусская школа славится своими традициями в этом виде. Неслучайно в заявочных протоколах большое количество спортсменов. Соответственно, и конкуренция высокая.

Василий Барсуков, тренер Витебского областного центра олимпийского резерва:

По окончании сезона мы хотим посмотреть, как они держат форму, какие результаты могут показать на дальнейшем своем развитии. Дети маленькие, поэтому они должны все время расти. Нам интересно, как они будут, как они себя покажут на данных соревнованиях. Данные соревнования проводятся на одной из лучших баз в стране.

Наталья Бочарова, тренер команды г. Белгорода (Россия):

Мы впервые в Минске и вообще в Беларуси. Всегда мечтали сюда попасть, наконец-то наша мечта сбылась. Детям нравится, они счастливы просто. Мы знаем, что здесь сильные, достойные соперники. И наша первая цель – выступить рядом с этими соперниками. А дальше – это спорт покажет.

Владимир Бычковский, тренер-преподаватель по спорту МГЦОП по легкой атлетике:

Взяли такой пример из биатлона. Цветочная церемония. Мы стараемся награждать шесть человек. Обычно только призеров награждают (три). А мы шесть. Потому что приезжают люди, к примеру, из Брагина, из Наровли. Из этих регионов. И когда они приезжают из Минска домой, привозят медаль или просто грамоту и показывают на уроках в школе – детям это дорогого стоит.