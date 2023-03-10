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Более 400 легкоатлетов из Беларуси и России участвуют сразу в двух турнирах в Минске

10 марта 2023 13:15
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Новости Беларуси. В Минске проходят сразу два легкоатлетических турнира, в которых принимают участие более 400 атлетов со всей страны, а также гости из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более 400 легкоатлетов из Беларуси и России участвуют сразу в двух турнирах в Минске-1

В рамках международных соревнований определяют сильнейших юные спортсмены. А на турнире «Мемориал Елены Сосиной» разыгрываются награды в прыжках в высоту как среди юниоров, так и взрослых.

Более 400 легкоатлетов из Беларуси и России участвуют сразу в двух турнирах в Минске-4

Василий Барсуков, тренер Витебского областного центра олимпийского резерва:
Конечно же, это стимул. Потому что ребята чувствуют, что они не одни, что уже поддержка есть, иностранные спортсмены так называемые. Мы сюда из Новополоцка привезли 60 человек. У нас и бегуны, и прыгуны, и метатели. Поэтому нас все устраивает.

Более 400 легкоатлетов из Беларуси и России участвуют сразу в двух турнирах в Минске-7

Владимир Бычковский, тренер-преподаватель по спорту МГЦОП по легкой атлетике:
Закончился чемпионат Республики Беларусь, Кубок Республики Беларусь. И вот это подведение итогов всех наших соревнований по окончанию зимнего сезона. Мы проводим соревнования по прыжкам в высоту всех возрастных групп: и юношей, и взрослых. Сегодна у нас даже будет участвовать рекордсменка нашей Беларуси, участница Олимпийских игр Карина Демидик.

Более 400 легкоатлетов из Беларуси и России участвуют сразу в двух турнирах в Минске-10

За два дня спортсмены разыграют 48 комплектов наград.

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# Легкая атлетика # Фотофакт

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