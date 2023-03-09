Кубок Гагарина. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли на выезде питерскому СКА – подробности игры

Хоккеисты минского «Динамо» на выезде провели пятый поединок 1/8 финала Кубка Гагарина против питерского СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в матче открыли гости – Виталий Пинчук реализовал большинство на 9-й минуте. Ответ от «армейцев» не заставил себя долго ждать. Через 1,5 минуты Яшкин восстановил равновесие. А на исходе первой 20-минутки Глотов в контратаке отправил шайбу под перекладину и вывел армейцев вперед – 2:1.

Во втором периоде капитан СКА Дмитрий Яшкин оформил дубль. Шайба, заброшенная под занавес второго отрезка матча, увеличила преимущество хозяев – 3:1. В третьей 20-минутке на шайбу Пакетта «армейцы» ответили точным броском Гусева. И вновь хозяева ведут с перевесом в две шайбы – 4:2. Но наши не сдаются, Соколов сокращает отставание до минимума. На исходе периода Крэйг Вудкрофт снял вратаря.