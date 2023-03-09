«Мы уже имеем право на прогнозируемый результат». Наши спортсмены установили новый рекорд на ЧБ по велотреку

Новости Беларуси. Новым национальным рекордом ознаменовался старт открытого чемпионата Беларуси по велоспорту на треке, который принимает в эти дни «Минск-Арена», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В гите на тысячу метров Артем Зайцев обновил рекорд страны, установленный четыре года назад на Вторых Европейских играх. Рекордсмен улучшил достижение на 0,8 секунды. У женщин в этой дисциплине не было равных Варваре Басиковой. Также в стартовый день определились победители в индивидуальных гонках. Чемпионами стали Анна Терех и Евгений Королек.

Василий Кириенко, главный тренер национальной команды Беларуси по велоспорту:

Есть те самые дисциплины, которые являются лакмусовой бумажкой подготовленности спортсмена на именно олимпийские виды. Отрадно наблюдать, что некоторые из тренеров стали взвешенно подходить и работать по графику. То есть мы имеем право уже на прогнозируемый результат. Не так много спортсменов у нас активных и перспективных есть. Поэтому считаю, что нужно подробнее смотреть на результаты. Нужно следить за спортсменами, их немножко воспитывать.

Отметим, на турнире участники разыграют 17 комплектов наград, 15 из них в неолимпийских дисциплинах.