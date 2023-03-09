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«Мы уже имеем право на прогнозируемый результат». Наши спортсмены установили новый рекорд на ЧБ по велотреку

09 марта 2023 20:36
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Новости Беларуси. Новым национальным рекордом ознаменовался старт открытого чемпионата Беларуси по велоспорту на треке, который принимает в эти дни «Минск-Арена», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Мы уже имеем право на прогнозируемый результат». Наши спортсмены установили новый рекорд на ЧБ по велотреку-1

В гите на тысячу метров Артем Зайцев обновил рекорд страны, установленный четыре года назад на Вторых Европейских играх. Рекордсмен улучшил достижение на 0,8 секунды. У женщин в этой дисциплине не было равных Варваре Басиковой. Также в стартовый день определились победители в индивидуальных гонках. Чемпионами стали Анна Терех и Евгений Королек.  

«Мы уже имеем право на прогнозируемый результат». Наши спортсмены установили новый рекорд на ЧБ по велотреку-4

Василий Кириенко, главный тренер национальной команды Беларуси по велоспорту:  
Есть те самые дисциплины, которые являются лакмусовой бумажкой подготовленности спортсмена на именно олимпийские виды. Отрадно наблюдать, что некоторые из тренеров стали взвешенно подходить и работать по графику. То есть мы имеем право уже на прогнозируемый результат. Не так много спортсменов у нас активных и перспективных есть. Поэтому считаю, что нужно подробнее смотреть на результаты. Нужно следить за спортсменами, их немножко воспитывать.  

Отметим, на турнире участники разыграют 17 комплектов наград, 15 из них в неолимпийских дисциплинах.  

«Мы уже имеем право на прогнозируемый результат». Наши спортсмены установили новый рекорд на ЧБ по велотреку-7

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# Велоспорт # Василий Кириенко # Артем Зайцев # Анна Терех # Евгений Королек # Фотофакт

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