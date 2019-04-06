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  • «Всегда интересен, всегда бескомпромиссен»: стартовал финал чемпионата Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба

«Всегда интересен, всегда бескомпромиссен»: стартовал финал чемпионата Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба

06 апреля 2019 12:48
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Новости Беларуси. Спортивные страсти 6 апреля кипят на льду в Молодечно. Леденит душу болельщиков исход игры, ведь на кону победа в Чемпионате Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всегда интересен, всегда бескомпромиссен»: стартовал финал чемпионата Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба-1

Скрестили клюшки команды Президента и Минской области.

«Всегда интересен, всегда бескомпромиссен»: стартовал финал чемпионата Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба-4

Дмитрий Басков, главный тренер команды Президента:
Финал – он сам по себе уже интересен. Потому что команды, которые туда попадают, не надо мотивировать, не надо рассказывать о том, с каким настроем нужно выходить на игру, потому что каждый из них понимает, что он в финале. Финал всегда интересен, всегда бескомпромиссен.

«Всегда интересен, всегда бескомпромиссен»: стартовал финал чемпионата Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба-7

Ожидаем ярких моментов сегодня и болеем за команду Президента.

«Всегда интересен, всегда бескомпромиссен»: стартовал финал чемпионата Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба-10

Победы! Победы своей команды – Минской области!

«Всегда интересен, всегда бескомпромиссен»: стартовал финал чемпионата Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба-13

Игра будет довольно интересная. Наверное, будет масса впечатлений положительных. Команды очень сильные подобрались здесь.

«Всегда интересен, всегда бескомпромиссен»: стартовал финал чемпионата Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба-16

Выиграет команда Президента.

«Всегда интересен, всегда бескомпромиссен»: стартовал финал чемпионата Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба-19

Мне очень нравится хоккей. Сын занимается хоккеем с шести лет. Очень любим хоккей!

Эмоциональный ледовые баталии не менее жарко поддерживают и трибуны, которые традиционно переполнены, ведь хоккей в нашей стране не просто игра – спортивный интерес, граничащий с настоящим праздником.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Басков # Фотофакт

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