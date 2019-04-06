«Всегда интересен, всегда бескомпромиссен»: стартовал финал чемпионата Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба
Новости Беларуси. Спортивные страсти 6 апреля кипят на льду в Молодечно. Леденит душу болельщиков исход игры, ведь на кону победа в Чемпионате Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скрестили клюшки команды Президента и Минской области.
Дмитрий Басков, главный тренер команды Президента:
Финал – он сам по себе уже интересен. Потому что команды, которые туда попадают, не надо мотивировать, не надо рассказывать о том, с каким настроем нужно выходить на игру, потому что каждый из них понимает, что он в финале. Финал всегда интересен, всегда бескомпромиссен.
Ожидаем ярких моментов сегодня и болеем за команду Президента.
Победы! Победы своей команды – Минской области!
Игра будет довольно интересная. Наверное, будет масса впечатлений положительных. Команды очень сильные подобрались здесь.
Выиграет команда Президента.
Мне очень нравится хоккей. Сын занимается хоккеем с шести лет. Очень любим хоккей!
Эмоциональный ледовые баталии не менее жарко поддерживают и трибуны, которые традиционно переполнены, ведь хоккей в нашей стране не просто игра – спортивный интерес, граничащий с настоящим праздником.