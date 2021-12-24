«Минчанка» стала обладателем женского Кубка Беларуси по волейболу

Столичные девушки оказались сильнее «Жемчужины Полесья» – 3:0. Первая и третья партии прошли под диктовку участниц суперлиги и завершились с одинаковыми цифрами на табло – 25:12. А вот во второй партии мозырские волейболистки попытались оказать сопротивление. Правда, получилось не очень убедительно. И подопечные Станислава Саликова завершили и этот отрезок встречи в свою пользу – 25:19.

Отметим, в поединке за бронзу «Прибужье» одолело «Коммунальник-МГУ» – 3:1.