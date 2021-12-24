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«Минчанка» стала обладателем женского Кубка Беларуси по волейболу

24 декабря 2021 19:55
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Новости Беларуси. «Минчанка» – обладатель женского Кубка Беларуси по волейболу. Финальный поединок состоялся 24 декабря в Могилеве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Минчанка» стала обладателем женского Кубка Беларуси по волейболу-1

Столичные девушки оказались сильнее «Жемчужины Полесья» – 3:0. Первая и третья партии прошли под диктовку участниц суперлиги и завершились с одинаковыми цифрами на табло – 25:12. А вот во второй партии мозырские волейболистки попытались оказать сопротивление. Правда, получилось не очень убедительно. И подопечные Станислава Саликова завершили и этот отрезок встречи в свою пользу – 25:19.  

Отметим, в поединке за бронзу «Прибужье» одолело «Коммунальник-МГУ» – 3:1.  

# Волейбол # Станислав Саликов # Фотофакт

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