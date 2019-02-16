Всебелорусская студенческая лыжня собрала на лыжероллерной трассе в Веснянке участников из более чем 50 вузов

Новости Беларуси. 16 февраля на лыжероллерной трассе в Веснянке проходит Всебелорусская студенческая лыжня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она собрала практически 500 участников из более чем 50 вузов.

Здесь наряду с профессионалами и те, кто на лыжи стал буквально этой зимой.

В биатлонной и лыжной эстафетах соревнуются студенческие команды, а вот в лыжных масс-стартах присоединились преподаватели и руководство вузов. По-настоящему весенняя погода не стала помехой такому масштабному празднику.