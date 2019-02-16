Прямой эфир

Всебелорусская студенческая лыжня собрала на лыжероллерной трассе в Веснянке участников из более чем 50 вузов

16 февраля 2019 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 16 февраля на лыжероллерной трассе в Веснянке проходит Всебелорусская студенческая лыжня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она собрала практически 500 участников из более чем 50 вузов. 

Всебелорусская студенческая лыжня собрала на лыжероллерной трассе в Веснянке участников из более чем 50 вузов-1

Здесь наряду с профессионалами и те, кто на лыжи стал буквально этой зимой.

В биатлонной и лыжной эстафетах соревнуются студенческие команды, а вот в лыжных масс-стартах присоединились преподаватели и руководство вузов. По-настоящему весенняя погода не стала помехой такому масштабному празднику.

Всебелорусская студенческая лыжня собрала на лыжероллерной трассе в Веснянке участников из более чем 50 вузов-4

Всебелорусская студенческая лыжня собрала на лыжероллерной трассе в Веснянке участников из более чем 50 вузов-6

# Спортивные соревнования # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Минск останется в моём сердце». Вратарь Юнас Энрот покидает минское «Динамо»
16 февраля 2019 07:21

«Минск останется в моём сердце». Вратарь Юнас Энрот покидает минское «Динамо»

Все матчи в отличном качестве. АБФФ и видеосервис Voka заключили соглашение о партнёрстве в рамках ЧБ по футболу
15 февраля 2019 22:52

Все матчи в отличном качестве. АБФФ и видеосервис Voka заключили соглашение о партнёрстве в рамках ЧБ по футболу

«Нет проходных игр». Состоялась жеребьёвка чемпионата страны «Беларусбанк – Высшая лига»
15 февраля 2019 22:43

«Нет проходных игр». Состоялась жеребьёвка чемпионата страны «Беларусбанк – Высшая лига»