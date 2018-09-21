«Юность» одержала 5 победу подряд в рамках экстралиги

Хотя начиналось все для молодежки не так страшно: после первого периода счет был лишь 1:0 в пользу хозяев. Но уже во втором игровом отрезке «Юность» забросила 5 шайб, и, по большому счету, превратила последние 20 минут лишь в формальность.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Честно говоря, мне жалко. Это институт национальной сборной, потому что ну очень слабо команда выглядит. Они четыре года находились в Раубичах, была там система какая-то, но они должны хоть что-то создавать. Я с тренерами пообщался, очень много проблем у ребят, физически не готовы они. Надо надеяться только на тренеров, скоро чемпионат мира, надо готовить их. Дай бог, чтоб все закончилось удачно, но ребятам надо работать и работать еще.

Ни грабовских, ни костицыных, ни калюжных, ни кулаковых, я и близко не увидел.