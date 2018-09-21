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«Юность» одержала 5 победу подряд в рамках экстралиги

21 сентября 2018 10:15
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Непобедимая «Юность». Команда Михаила Захарова одержала 5 победу подряд в рамках экстралиги. На этот раз красно-синие разгромили базовый клуб молодежной сборной «U-20».

«Юность» одержала 5 победу подряд в рамках экстралиги-1

Хотя начиналось все для молодежки не так страшно: после первого периода счет был лишь 1:0 в пользу хозяев. Но уже во втором игровом отрезке «Юность» забросила 5 шайб, и, по большому счету, превратила последние 20 минут лишь в формальность.

«Юность» одержала 5 победу подряд в рамках экстралиги-4

Молодежка одну шайбу отыграла, но на положение вещей это никак не повлияло. 8:1 – победа «Юности». А главный тренер команды Михаил Захаров остался недоволен уровнем сборной «U-20».

«Юность» одержала 5 победу подряд в рамках экстралиги-7

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Честно говоря, мне жалко. Это институт национальной сборной, потому что ну очень слабо команда выглядит. Они четыре года находились в Раубичах, была там система какая-то, но они должны хоть что-то создавать. Я с тренерами пообщался, очень много проблем у ребят, физически не готовы они. Надо надеяться только на тренеров, скоро чемпионат мира, надо готовить их. Дай бог, чтоб все закончилось удачно, но ребятам надо работать и работать еще.

Ни грабовских, ни костицыных, ни калюжных, ни кулаковых, я и близко не увидел.

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Фотофакт

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