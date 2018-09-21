Прямой эфир

«Личный пример»: белорусские звёзды спорта будут проводить открытые тренировки

21 сентября 2018 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Звезды спорта и Молодежная федерация воркаута запустили уникальный проект. Возможность плечом к плечу позаниматься вместе со своими спортивными кумирами теперь будет у всех желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Личный пример»: белорусские звёзды спорта будут проводить открытые тренировки-1

Известные белорусские атлеты и спортивные команды планируют проводить тренировки под открытым небом и вдохновлять молодежь на занятия спортом. Такие мастер-классы и личный пример – лучшая мотивация для желающих вести спортивный образ жизни. Идею поддержали Дарья Домрачева, Анна Гуськова, Чингиз Аллазов, Андрей Кулебин и другие известные спортсмены.

«Личный пример»: белорусские звёзды спорта будут проводить открытые тренировки-3

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону: 
Личный пример может быть не оценен сразу. Но по прошествии большого времени ты поймешь, что да, действительно, тот спортсмен, пробежавший рядом, либо те ребята, занимающиеся на турниках, подстегнули тебя, мотивировали на свои какие-то действия. Мне очень хочется верить, что такая инициатива поможет многим молодым девчонкам, ребятам начать заниматься спортом, следить за своим здоровьем. Глядишь, может быть кто-то из этих молодых ребят и вырастет большим чемпионом.

«Личный пример»: белорусские звёзды спорта будут проводить открытые тренировки-5

Чингиз Аллазов, тринадцатикратный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу:
Воркаут – это новое для Беларуси. Но это полезная и нужная вещь для нашего нового поколения. Для детей и для молодежи, которая просто… Некоторые даже не знают, чем заняться. Посмотрев какие-то видео на YouTube они могут понять, что просто можно саморазвиваться. Выходить на турники и работать.

«Личный пример»: белорусские звёзды спорта будут проводить открытые тренировки-7

За графиком звездных тренировок можно следить на сайте проекта и в специальных группах в соцсетях. Сейчас воркаут – одна из самых популярных спортивных субкультур в Беларуси. Только в столице насчитывается около 20 оборудованных площадок. Главное преимущество такой уличной гимнастики – держать себя в форме можно абсолютно бесплатно, а в качестве бонуса – общение с единомышленниками.

# Белорусские спортсмены # Дарья Домрачева

Другие новости рубрики

Все новости
«Юность» одержала 5 победу подряд в рамках экстралиги
21 сентября 2018 10:15

«Юность» одержала 5 победу подряд в рамках экстралиги

Хоккей. Итоги матчей в рамках чемпионата Беларуси
21 сентября 2018 10:06

Хоккей. Итоги матчей в рамках чемпионата Беларуси

«Динамо» уверенно обыграло «Северсталь»
20 сентября 2018 20:15

«Динамо» уверенно обыграло «Северсталь»