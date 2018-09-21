«Личный пример»: белорусские звёзды спорта будут проводить открытые тренировки

Новости Беларуси. Звезды спорта и Молодежная федерация воркаута запустили уникальный проект. Возможность плечом к плечу позаниматься вместе со своими спортивными кумирами теперь будет у всех желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известные белорусские атлеты и спортивные команды планируют проводить тренировки под открытым небом и вдохновлять молодежь на занятия спортом. Такие мастер-классы и личный пример – лучшая мотивация для желающих вести спортивный образ жизни. Идею поддержали Дарья Домрачева, Анна Гуськова, Чингиз Аллазов, Андрей Кулебин и другие известные спортсмены.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Личный пример может быть не оценен сразу. Но по прошествии большого времени ты поймешь, что да, действительно, тот спортсмен, пробежавший рядом, либо те ребята, занимающиеся на турниках, подстегнули тебя, мотивировали на свои какие-то действия. Мне очень хочется верить, что такая инициатива поможет многим молодым девчонкам, ребятам начать заниматься спортом, следить за своим здоровьем. Глядишь, может быть кто-то из этих молодых ребят и вырастет большим чемпионом.

Чингиз Аллазов, тринадцатикратный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу:

Воркаут – это новое для Беларуси. Но это полезная и нужная вещь для нашего нового поколения. Для детей и для молодежи, которая просто… Некоторые даже не знают, чем заняться. Посмотрев какие-то видео на YouTube они могут понять, что просто можно саморазвиваться. Выходить на турники и работать.