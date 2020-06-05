«Все соскучились». В Минске рестартовал женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве

В центральном противостоянии пятницы силами мерились команды «Минск» и «Виктория» из Смолевичей. Хозяйки сходу прибрали инициативу к рукам. Именно их атаки были острыми и, что самое главное, результативными. Финальная сирена зафиксировала победу минских хоккеисток – 4:2.

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Все соскучились по хоккею на траве – и дети, и родители, и игроки. Все хотят уже играть. Тренироваться – это одно, а держать себя в тонусе – совсем другое, поэтому необходима игровая практика. Поэтому я очень рад, что все-таки у нас без потерь. У нас ни в одной команде нет тех спортсменов, которые больные.