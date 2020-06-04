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«Юность» и «Неман» узнали соперников в Лиге чемпионов

04 июня 2020 12:47
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Новости мира. В Цюрихе прошла жеребьевка хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В главном еврокубке выступят две белорусские команды – минская «Юность» и гродненский «Неман».

«Юность» и «Неман» узнали соперников в Лиге чемпионов-1

В проведение турнира внесла коррективы пандемия коронавируса. Группового этапа в нынешнем розыгрыше не будет – команды возьмут старт сразу со стадии 1/16 финала. «Юность» сыграет с чешским «Тршинецем», соперником «Немана» будет действующий победитель турнира шведская «Фрелунда». 

«Юность» и «Неман» узнали соперников в Лиге чемпионов-4

В розыгрыше Лиги чемпионов примут участие 32 команды. Первые матчи пройдут 6-7, ответные 13-14 октября.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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