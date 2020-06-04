«Юность» и «Неман» узнали соперников в Лиге чемпионов

Новости мира. В Цюрихе прошла жеребьевка хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В главном еврокубке выступят две белорусские команды – минская «Юность» и гродненский «Неман».
Новости мира. В Цюрихе прошла жеребьевка хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В главном еврокубке выступят две белорусские команды – минская «Юность» и гродненский «Неман».
В проведение турнира внесла коррективы пандемия коронавируса. Группового этапа в нынешнем розыгрыше не будет – команды возьмут старт сразу со стадии 1/16 финала. «Юность» сыграет с чешским «Тршинецем», соперником «Немана» будет действующий победитель турнира шведская «Фрелунда».
В розыгрыше Лиги чемпионов примут участие 32 команды. Первые матчи пройдут 6-7, ответные 13-14 октября.