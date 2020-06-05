Александр Бурый о теннисных турнирах: «Все хотят вырваться куда-то, поиграть»

Новости Беларуси. Белорусский теннис выходит из карантина. В эти дни в Минске проходят сразу два выставочных турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Республиканском центре олимпийского резерва соревнуются мужчины. В городском – играют девушки. В состязаниях принимает участие, в основном, подрастающее поколение.

Впрочем, есть и исключения. На корте была замечена Александра Саснович. Причём она играет в мужской части сетки. И пусть пока Международная федерация тенниса не объявила о рестарте сезона, все без исключения уже грезят выходом на корт.

Александр Бурый, директор турнира:

В общем-то классно смотрелись, когда ребята имеют шанс тренироваться и играть матчи. Это хорошая подготовка к турниру, который будет, предстоящий чемпионат республики. Соответственно, можно проявить свои силы, вспомнить эмоции и порадоваться. Очень сильно не хватает, видно по мотивации всех спортсменов – все хотят вырваться куда-то, поиграть.