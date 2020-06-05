Прямой эфир

Александр Бурый о теннисных турнирах: «Все хотят вырваться куда-то, поиграть»

05 июня 2020 15:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский теннис выходит из карантина. В эти дни в Минске проходят сразу два выставочных турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Республиканском центре олимпийского резерва соревнуются мужчины. В городском – играют девушки. В состязаниях принимает участие, в основном, подрастающее поколение.

Александр Бурый о теннисных турнирах: «Все хотят вырваться куда-то, поиграть»-1

Впрочем, есть и исключения. На корте была замечена Александра Саснович. Причём она играет в мужской части сетки. И пусть пока Международная федерация тенниса не объявила о рестарте сезона, все без исключения уже грезят выходом на корт.

Александр Бурый о теннисных турнирах: «Все хотят вырваться куда-то, поиграть»-4

Александр Бурый, директор турнира:
В общем-то классно смотрелись, когда ребята имеют шанс тренироваться и играть матчи. Это хорошая подготовка к турниру, который будет, предстоящий чемпионат республики. Соответственно, можно проявить свои силы, вспомнить эмоции и порадоваться.

Очень сильно не хватает, видно по мотивации всех спортсменов – все хотят вырваться куда-то, поиграть.

Александр Бурый о теннисных турнирах: «Все хотят вырваться куда-то, поиграть»-7

Формат турнира и у мужчин, и у женщин идентичный. 4 группы по 4 человека в каждой. Матчи проходили по круговой системе, а затем полуфиналы и финал.

Финал женского теннисного турнира состоится 6 июня в 10:00, мужчины начнут чемпионский матч в 12:00.

# Теннис # Александр Бурый # Александра Саснович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
12-й тур «Беларусбанк – Высшей лиги» по футболу. Расписание матчей
05 июня 2020 09:11

12-й тур «Беларусбанк – Высшей лиги» по футболу. Расписание матчей

«Юность» и «Неман» узнали соперников в Лиге чемпионов
04 июня 2020 12:47

«Юность» и «Неман» узнали соперников в Лиге чемпионов

Вадим Девятовский о ЧБ: «Это будет главное спортивное событие лёгкой атлетики»
04 июня 2020 12:38

Вадим Девятовский о ЧБ: «Это будет главное спортивное событие лёгкой атлетики»