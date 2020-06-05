Александр Бурый о теннисных турнирах: «Все хотят вырваться куда-то, поиграть»
Новости Беларуси. Белорусский теннис выходит из карантина. В эти дни в Минске проходят сразу два выставочных турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Республиканском центре олимпийского резерва соревнуются мужчины. В городском – играют девушки. В состязаниях принимает участие, в основном, подрастающее поколение.
Впрочем, есть и исключения. На корте была замечена Александра Саснович. Причём она играет в мужской части сетки. И пусть пока Международная федерация тенниса не объявила о рестарте сезона, все без исключения уже грезят выходом на корт.
Александр Бурый, директор турнира:
В общем-то классно смотрелись, когда ребята имеют шанс тренироваться и играть матчи. Это хорошая подготовка к турниру, который будет, предстоящий чемпионат республики. Соответственно, можно проявить свои силы, вспомнить эмоции и порадоваться.
Очень сильно не хватает, видно по мотивации всех спортсменов – все хотят вырваться куда-то, поиграть.
Формат турнира и у мужчин, и у женщин идентичный. 4 группы по 4 человека в каждой. Матчи проходили по круговой системе, а затем полуфиналы и финал.
Финал женского теннисного турнира состоится 6 июня в 10:00, мужчины начнут чемпионский матч в 12:00.