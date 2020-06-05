Новости Беларуси. 5 июня пройдет первый матч 12-го тура «Беларусбанк – Высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Смолевичи» встретятся с «Городеей». Игра с участием команд из подвала турнирной таблицы начнётся в 18.30.

А центральным в воскресенье, 7 июня, будет поединок между «Шахтёром» и РЦОР-БГУ. Команды подходят к этой игре с завидными сериями – у горняков шесть матчей без поражений, у студентов – пять.