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12-й тур «Беларусбанк – Высшей лиги» по футболу. Расписание матчей

05 июня 2020 09:11
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Новости Беларуси. 5 июня пройдет первый матч 12-го тура «Беларусбанк Высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Смолевичи» встретятся с «Городеей». Игра с участием команд из подвала турнирной таблицы начнётся в 18.30.  

12-й тур «Беларусбанк – Высшей лиги» по футболу. Расписание матчей-1



В субботу, 6 июня, болельщиков ожидают четыре встречи. Наверное, наибольший интерес вызывает противостояние «Слуцка» и «Торпедо-БелАЗ».  

12-й тур «Беларусбанк – Высшей лиги» по футболу. Расписание матчей-3

А центральным в воскресенье, 7 июня, будет поединок между «Шахтёром» и РЦОР-БГУ. Команды подходят к этой игре с завидными сериями у горняков шесть матчей без поражений, у студентов пять.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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