Алимбекова-Смольская сохранила лидерство на этапе Кубка Содружества по биатлону

В Тюмени продолжается шестой этап Кубка Содружества по биатлону. В расписании этого соревновательного дня гонки преследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми на старт вышли женщины. Участие в пасьюте принимала и лидер общего зачета турнира белоруска Динара Алимбекова-Смольская. Огневые рубежи она преодолела с двумя промахами. Но скорости ходом, чтобы подняться на пьедестал, не хватило. Как итог – четвертая позиция итогового протокола. И даже с таким результатом Алимбекова-Смольская сохранила желтую майку лидера. Для общей виктории белоруске достаточно оказаться в топ-5. Что до мужского пасьюта, то лучшим из наших стал Никита Лобастов. Он финишировал 9-м.