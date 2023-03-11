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Алимбекова-Смольская сохранила лидерство на этапе Кубка Содружества по биатлону

11 марта 2023 08:57
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В Тюмени продолжается шестой этап Кубка Содружества по биатлону. В расписании этого соревновательного дня гонки преследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алимбекова-Смольская сохранила лидерство на этапе Кубка Содружества по биатлону-1

Первыми на старт вышли женщины. Участие в пасьюте принимала и лидер общего зачета турнира белоруска Динара Алимбекова-Смольская. Огневые рубежи она преодолела с двумя промахами. Но скорости ходом, чтобы подняться на пьедестал, не хватило. Как итог – четвертая позиция итогового протокола. И даже с таким результатом Алимбекова-Смольская сохранила желтую майку лидера. Для общей виктории белоруске достаточно оказаться в топ-5. Что до мужского пасьюта, то лучшим из наших стал Никита Лобастов. Он финишировал 9-м.

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# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Никита Лобастов # Фотофакт

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