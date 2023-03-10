«На себя не взяли инициативу». Главком ВК «Строитель» о проигрыше подопечных «Нефтянику»

Первую партию выиграл «Строитель» – 25:23. Во второй сильнее был «Нефтяник» – 25:18. Третий сет наша команда отдала сопернику достаточно легко – 11:25. А вот в четвертом упорно сражалась, но все же уступила – 22:25. Таким образом, команда Олега Микановича потерпела поражение со счетом 1:3. Следующий поединок «Строитель» проведет 15 марта против «Кузбасса».

Олег Миканович, главный тренер ВК «Строитель»:

Мы абсолютно ничего не показали, не нашлось ни одного человека-лидера, который мог бы повести за собой команду. Поэтому и такой результат. Просто стояли и как от безысходности отбивали номер, можно прямо так сказать. Соперники пытались, боролись, в первой партии было видно – скованы, а потом чуть разыгрались, стало у них получаться. В первой партии нам сам соперник позволил, соперник сам был как не в своей тарелке, очень много совершил брака. Потом сыграл чуть чище, а мы продолжали так же играть. Ждать, когда соперник начнет ошибаться. А сами на себя не взяли инициативу ни в одном сете.