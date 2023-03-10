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Чемпионат России по спортивной гимнастике. Как выступили белорусы?

10 марта 2023 20:06
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На чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Казани, 10 марта мужчины разыграли медали в личном многоборье, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Чемпионат России по спортивной гимнастике. Как выступили белорусы?-1

Национальную команду Беларуси в этой дисциплине представляли лидер сборной Егор Шарамков, а также Никита Парфенович. Конкуренция в этом виде программы традиционно высока. За пьедестал боролись титулованные российские гимнасты. В результате чемпионом в многоборье стал Даниел Маринов. Наш Егор Шарамков занял 17-е место. Никита Парфенович расположился на 24-й позиции итогового протокола.

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# Гимнастика # Егор Шарамков # Даниел Маринов # Никита Парфенович # Фотофакт

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