Чемпионат России по спортивной гимнастике. Как выступили белорусы?

На чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Казани, 10 марта мужчины разыграли медали в личном многоборье, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Национальную команду Беларуси в этой дисциплине представляли лидер сборной Егор Шарамков, а также Никита Парфенович. Конкуренция в этом виде программы традиционно высока. За пьедестал боролись титулованные российские гимнасты. В результате чемпионом в многоборье стал Даниел Маринов. Наш Егор Шарамков занял 17-е место. Никита Парфенович расположился на 24-й позиции итогового протокола.