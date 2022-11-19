«Все соскучились, бьются». Как проходит международный турнир по индорхоккею в Минске?

Новости Беларуси. На столичной «Минск-Арене» продолжается международный турнир по индорхоккею. В этот раз на стартах представлено широкое представительство команд из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В женских и мужских соревнованиях принимают участие по 6 дружин. Причем наши восточные соседи в каждом турнире представили по две сборные: «Россия-1» и «Россия-2». Команды играют по групповой системе. После двух соревновательных дней без поражений идут женский гродненский «Ритм» и мужская сборная «Россия-1».

Алексей Сорокин, первый вице-президент Федерации хоккея на траве России:

Это первый турнир индора в этом году, тренеры, игроки, все соскучились, бьются. Где-то счет более крупный, где-то идут упорные матчи. Завтра мы окончательно узнаем, кто будет победителем. Мы очень рады, что взаимодействие России и Беларуси, как на уровне клубов, так и на уровне сборных, очень сильно интенсифицируется. На этой неделе этот турнир здесь, в Минске, на следующей неделе такой же турнир с участием белорусских, российских сборных и команд будет в России, в Ленинградской области, в Гатчине.

Победители и призеры международного турнира по индорхоккею станут известны завтра, 20 ноября, в заключительный соревновательный день.