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В Минске продолжается открытый международный турнир по греко-римской борьбе

19 ноября 2022 19:55
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Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева. Во второй день соревнований стали известны обладатели первых наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске продолжается открытый международный турнир по греко-римской борьбе-1

Любые медали добываются кровью и потом, что уж говорить о столь представительном старте. В столицу съехались борцы из Беларуси, России, а также Кыргызстана. Конкуренция очень высокая. Претендентам сначала нужно было пройти сито отбора, затем следовали полуфиналы, ну а финалы никогда не бывают легкими. В упорной борьбе наши атлеты завоевали пять наград: серебро и четыре бронзы.

В Минске продолжается открытый международный турнир по греко-римской борьбе-4

Максим Ступакевич, бронзовый призер турнира:
На финал я хоть и знаю соперника, вместе учимся с ним в одном училище, но на финал я все равно настраивался как на последний бой, потому что соперников нельзя недооценивать. В любой момент можно улететь на какую-нибудь ерунду. Я вообще рассчитывал заработать партер и там сделать действия, но так сложилось, что он отстоял в партере и пришлось искать здесь, в стойке. Турнир сделали на высшем уровне, организация очень хорошая, сделали все очень красиво, организаторам спасибо за такой турнир.

В Минске продолжается открытый международный турнир по греко-римской борьбе-7

Виталий Кабалоев, победитель турнира:
Хотел его выиграть, до этого я ему проиграл. Сильно расстроился и хотел выиграть. С божьей помощью все получилось, выиграл. Турнир как чемпионат мира, жалко, что еще не хватает стран других, а так вообще очень понравился.

В Минске продолжается открытый международный турнир по греко-римской борьбе-10

Завтра, 20 ноября, заключительный день соревнований. Комплекты наград будут разыграны еще в пяти категориях.

# Греко-римская борьба # Максим Ступакевич # Виталий Кабалоев # Фотофакт

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