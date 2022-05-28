В Минске стартовал финальный этап чемпионата и первенства Беларуси по танцевальному спорту

Новости Беларуси. На площадке минского Дворца спорта стартовал финальный этап чемпионата и первенства Беларуси по танцевальному спорту. Участники преодолели сито отбора и сейчас на паркете соревнуются только сильнейшие, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определяют победителей в своих категориях танцевальные пары в возрасте от 6 до 60 лет. И в 2022 году пристальное внимание уделено подрастающим спортсменам. Участники турнира в категории «Начинающие» получат возможность выступить в рамках соревнования высшего уровня – этапа серии Гран-При «Стань чемпионом». Помимо этого, чтобы придать дополнительный стимул к покорению новых вершин, будут отмечены достижения самых юных спортсменов – сентябрят. Занимающихся танцами первый год ждет выпускной бал. Подобное мероприятие состоится впервые, но уже планируется, что оно станет традиционным.

Антон Юспа, председатель Белорусского альянса танцевального спорта:

Мы решили сделать ноу-хау, решили сделать выпускной для сентябрят. Это дети первого года обучения, которые только-только делают свои шаги, мы стали приучать их к соревновательному процессу, к этой атмосфере большого турнира, чтобы они не боялись приходить и показывать свое мастерство большому количеству зрителей. Дети все больше вовлекаются в процесс соревновательный, растет конкурентная борьба.

На данном турнире между собой соревнуются только наши танцоры. Однако председатель альянса танцевального спорта Беларуси поделился интересной информацией – совсем скоро у белорусов появится возможность соперничать с сильнейшими из россиян.