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В Минске стартовал финальный этап чемпионата и первенства Беларуси по танцевальному спорту

28 мая 2022 20:17
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Новости Беларуси. На площадке минского Дворца спорта стартовал финальный этап чемпионата и первенства Беларуси по танцевальному спорту. Участники преодолели сито отбора и сейчас на паркете соревнуются только сильнейшие, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовал финальный этап чемпионата и первенства Беларуси по танцевальному спорту-1

Определяют победителей в своих категориях танцевальные пары в возрасте от 6 до 60 лет. И в 2022 году пристальное внимание уделено подрастающим спортсменам. Участники турнира в категории «Начинающие» получат возможность выступить в рамках соревнования высшего уровня – этапа серии Гран-При «Стань чемпионом». Помимо этого, чтобы придать дополнительный стимул к покорению новых вершин, будут отмечены достижения самых юных спортсменов – сентябрят. Занимающихся танцами первый год ждет выпускной бал. Подобное мероприятие состоится впервые, но уже планируется, что оно станет традиционным.

В Минске стартовал финальный этап чемпионата и первенства Беларуси по танцевальному спорту-4

Антон Юспа, председатель Белорусского альянса танцевального спорта:
Мы решили сделать ноу-хау, решили сделать выпускной для сентябрят. Это дети первого года обучения, которые только-только делают свои шаги, мы стали приучать их к соревновательному процессу, к этой атмосфере большого турнира, чтобы они не боялись приходить и показывать свое мастерство большому количеству зрителей. Дети все больше вовлекаются в процесс соревновательный, растет конкурентная борьба.

На данном турнире между собой соревнуются только наши танцоры. Однако председатель альянса танцевального спорта Беларуси поделился интересной информацией – совсем скоро у белорусов появится возможность соперничать с сильнейшими из россиян.

В Минске стартовал финальный этап чемпионата и первенства Беларуси по танцевальному спорту-7

Антон Юспа:
Буквально пару дней назад мы имели конференц-связь с президентом Федерации танцевального спорта России. Мы оговорили план действий, я думаю, что уже в августе у нас будут совместные мероприятия, где смогут соревноваться спортсмены обеих стран для консолидации усилий, для увеличения конкурентной среды для наших спортсменов.

Определять победителей и призеров во всех категориях будут в течение двух дней. Последние победители в рамках чемпионата и первенства Беларуси определятся уже 29 мая.

# Спортивные соревнования # Антон Юспа # Фотофакт

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