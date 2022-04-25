«Металлург» победил «Юность» и стал чемпионом страны. Яркие моменты матча, на котором присутствовал и Президент

Новости Беларуси. Решающий матч открытого чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге завершился победой жлобинского «Металлурга». Счет – 3:0, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это несмотря на то, что столичная «Юность» играла на домашней площадке – на льду «Минск-Арены».

Горячие хоккейные баталии, а они действительно были такими, не мог пропустить и Александр Лукашенко. Тем более сражались команды за заветный трофей – Кубок Президента. Безошибочно предсказать победителя было довольно сложно. Однако многие аналитики прочили легкий титул именно минчанам.

Счет игроки открыли на 10-й на минуте. Шайбу в ворота соперника первой забросила команда «Металлург». Она же и продолжила зарабатывать очки.

Глава государства наблюдал за схваткой этих сильных команд на протяжении всех семи матчей.