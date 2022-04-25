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«Металлург» победил «Юность» и стал чемпионом страны. Яркие моменты матча, на котором присутствовал и Президент

25 апреля 2022 20:16
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Новости Беларуси. Решающий матч открытого чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге завершился победой жлобинского «Металлурга». Счет – 3:0, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это несмотря на то, что столичная «Юность» играла на домашней площадке – на льду «Минск-Арены».  

«Металлург» победил «Юность» и стал чемпионом страны. Яркие моменты матча, на котором присутствовал и Президент-1

«Металлург» победил «Юность» и стал чемпионом страны. Яркие моменты матча, на котором присутствовал и Президент-3

Горячие хоккейные баталии, а они действительно были такими, не мог пропустить и Александр Лукашенко. Тем более сражались команды за заветный трофей – Кубок Президента. Безошибочно предсказать победителя было довольно сложно. Однако многие аналитики прочили легкий титул именно минчанам.  

«Металлург» победил «Юность» и стал чемпионом страны. Яркие моменты матча, на котором присутствовал и Президент-6

«Металлург» победил «Юность» и стал чемпионом страны. Яркие моменты матча, на котором присутствовал и Президент-8

Счет игроки открыли на 10-й на минуте. Шайбу в ворота соперника первой забросила команда «Металлург». Она же и продолжила зарабатывать очки.  

Глава государства наблюдал за схваткой этих сильных команд на протяжении всех семи матчей.  

«Металлург» победил «Юность» и стал чемпионом страны. Яркие моменты матча, на котором присутствовал и Президент-11

И вот сегодня, 25 апреля, вместе с Президентом за напряженной игрой следили более 15 тысяч болельщиков. И это только о зрителях «Минск-Арены».  

«Есть победители, но нет побежденных». Лукашенко посетил финал чемпионата Беларуси по хоккею. Подробности здесь.  

«Металлург» победил «Юность» и стал чемпионом страны. Яркие моменты матча, на котором присутствовал и Президент-14

Судьба чемпионства хоккейной экстралиги решилась в седьмом матче впервые за 12 лет. Прежде такое случалось лишь дважды и оба раза с участием «Юности».  

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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