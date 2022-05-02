​Илья Ивашко уступил Лоренцо Музетти в первом круге теннисного турнира в Мадриде

Новости Беларуси. Белорусские теннисисты вступили в борьбу на турнире в Мадриде категории 1 000, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские теннисисты вступили в борьбу на турнире в Мадриде категории 1 000, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом круге Илья Ивашко встречался с итальянцем Лоренцо Музетти. Первый сет довольно легко выиграл белорус со счетом 6:2. Затем матч был прерван из-за дождя. Однако вскоре поединок возобновился. И уже во второй партии верх взял Музетти – 6:3. В третьем сете борьба была упорной и бескомпромиссной. К сожалению, Илья Ивашко уступил со счетом 5:7 и выбыл из дальнейшей борьбы.
Также 2 мая на турнире в Мадриде стартовый матч проведет Виктория Азаренко. В 22:30 она выйдет на корт против американки Аманды Анисимовой.