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​Илья Ивашко уступил Лоренцо Музетти в первом круге теннисного турнира в Мадриде

02 мая 2022 18:18
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Новости Беларуси. Белорусские теннисисты вступили в борьбу на турнире в Мадриде категории 1 000, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

​Илья Ивашко уступил Лоренцо Музетти в первом круге теннисного турнира в Мадриде-1

В первом круге Илья Ивашко встречался с итальянцем Лоренцо Музетти. Первый сет довольно легко выиграл белорус со счетом 6:2. Затем матч был прерван из-за дождя. Однако вскоре поединок возобновился. И уже во второй партии верх взял Музетти – 6:3. В третьем сете борьба была упорной и бескомпромиссной. К сожалению, Илья Ивашко уступил со счетом 5:7 и выбыл из дальнейшей борьбы.  

​Илья Ивашко уступил Лоренцо Музетти в первом круге теннисного турнира в Мадриде-4

Также 2 мая на турнире в Мадриде стартовый матч проведет Виктория Азаренко. В 22:30 она выйдет на корт против американки Аманды Анисимовой.  

# Теннис # Илья Ивашко # Лоренцо Музетти # Виктория Азаренко # Аманда Анисимова # Фотофакт

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