​Илья Ивашко уступил Лоренцо Музетти в первом круге теннисного турнира в Мадриде

В первом круге Илья Ивашко встречался с итальянцем Лоренцо Музетти. Первый сет довольно легко выиграл белорус со счетом 6:2. Затем матч был прерван из-за дождя. Однако вскоре поединок возобновился. И уже во второй партии верх взял Музетти – 6:3. В третьем сете борьба была упорной и бескомпромиссной. К сожалению, Илья Ивашко уступил со счетом 5:7 и выбыл из дальнейшей борьбы.