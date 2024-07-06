«Все мои игроки готовы к полуфиналу» – главный тренер Испании о выходе в 1/2 ЧЕ по футболу

На чемпионате Европы по футболу определились первые полуфиналисты. Заветные путевки завоевали сборные Испании и Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующие вице-чемпионы мира в серии послематчевых пенальти одолели португальцев. В основное время и экстратаймы болельщики голов так и не увидели. Таким образом «трехцветные» вышли в полуфинал так и не забив ни одного мяча с игры по ходу турнира. В их активе – пенальти и автогол. Данный матч стал особенным для капитана «избранных» – Роналду. Он провел свой последний поединок на Евро. При этом турнир Криштиану явно не удался. Великий португалец нанес 23 удара по воротам оппонентов, но отличиться не сумел.

Испанцы также в упорном поединке выбили из борьбы хозяев турнира – немцев. В этой встрече дело до пенальти так и не дошло. Все решилось в дополнительное время. Итог – 2:1 в пользу «красной фурии». Отметим, этот матч стал последним для легенды Бундестим и «Реала» Тони Крооса. Футболист завершил свою карьеру.

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании по футболу:

Подходящий момент для того, чтобы оценить все, чего мы добились, и насладиться им. Уверен, все мои игроки готовы к полуфиналу. Они играют на очень высоком уровне. Мои футболисты ненасытны. Я горжусь тем, что их тренирую. Со многими из них я давно знаком. Они привыкли бороться на самом высоком уровне и теперь имеют возможность выиграть турнир. Это исторический вечер. Посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти, но я абсолютно уверен в том, что с такой командой мы способны на многое.