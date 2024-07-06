Сборная Беларуси расположилась на 3-м месте международных игр «Дети Азии»

Мужская и женская юношеские сборные Беларуси по волейболу стали победителями соревнований в рамках международных игр «Дети Азии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В титульном поединке белоруски были сильнее Уральского федерального округа России – 25:23, 29:27, 25:21, и стали чемпионками, не проиграв ни единого сета на пути к золотым наградам турнира. Успех девушек повторили и парни. В финале наша команда одолела дружину Сибирского федерального округа со счетом 3:1 по партиям.

Таким образом, всего на играх представители белорусской делегации завоевали 78 наград, среди которых 27 наивысшей пробы. В общем медальном зачете отечественная команда расположилась на третьем месте из 30.