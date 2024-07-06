Первенство Европы по борьбе – результаты белорусов за 6 июля

В Сербии проходит очередной соревновательный день первенства Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Герберт Акопян в категории до 57 килограммов 6 июля претендовал на пьедестал престижного старта. Но в бронзовом поединке уступил представителю Франции Расулу Галбураеву. В весе до 79 килограммов за третье место сражается наш Дмитрий Лукашук.