Сборные Беларуси по волейболу одержали победы на Играх «Дети Азии»

Заключительный соревновательный день летних Игр «Дети Азии» оказался успешным для наших юных атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Заключительный соревновательный день летних Игр «Дети Азии» оказался успешным для наших юных атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ксения Рахманчик, нападающая женской сборной Беларуси (U17):
Мы очень настраивались на эту игру, как эмоционально, так и физически. Мы очень долго готовились к этой игре и к этому турниру. Мы показали достойный результат. Спасибо всем, кто нас поддерживал. Спасибо родителям, спасибо тренеру. Своей команде хочу огромное спасибо сказать. Это было что-то нереальное.
Сборная Беларуси расположилась на 3-м месте международных игр «Дети Азии» – подробности здесь.
Алексей Ковалев, главный тренер мужской сборной Беларуси (U16):
Мы не ехали поучаствовать. Мы целенаправленно готовились. Был проведен определенный отбор. Спортсмены представлены со всех регионов Республики Беларусь. Это, можно сказать, сборная были вложены время, силы на подготовку. Задачу ставили – быть в призах. Мы на первом месте.