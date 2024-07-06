Сборные Беларуси по волейболу одержали победы на Играх «Дети Азии»

Ксения Рахманчик, нападающая женской сборной Беларуси (U17):

Мы очень настраивались на эту игру, как эмоционально, так и физически. Мы очень долго готовились к этой игре и к этому турниру. Мы показали достойный результат. Спасибо всем, кто нас поддерживал. Спасибо родителям, спасибо тренеру. Своей команде хочу огромное спасибо сказать. Это было что-то нереальное.

Сборная Беларуси расположилась на 3-м месте международных игр «Дети Азии» – подробности здесь.