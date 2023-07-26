Хоккей. Сборная Беларуси U-18 провела товарищеский матч с командой «Соболь»

Белорусские хоккеисты продолжают подготовку к новому сезону. Сегодня, 26 июля, состоялся товарищеский матч между сборной Беларуси, составленной из игроков до 18 лет, и командой «Соболь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в матче был открыт на 12-й минуте, юниорская дружина вышла вперед. Во второй 20-минутке коллективы обменялись заброшенными шайбами. Однако после взятия ворот «Соболем» соперники ответили через считаные секунды и укрепили преимущество. Третий отрезок матча сюрпризов не принес, сборная U-18 лишь упрочила преимущество и одержала победу в основное время – 5:1.