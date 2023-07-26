Прямой эфир

Тяжёлая атлетика. Белоруски завоевали 5 медалей первенства России

26 июля 2023 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские спортсменки завоевали пять наград в первый день юниорского первенства России по тяжелой атлетике в Саранске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тяжёлая атлетика. Белоруски завоевали 5 медалей первенства России-1

Золотую медаль завоевала Ольга Галынская в весовой категории 59 килограммов, Галина Головнева завоевала серебро. В весовой категории 45 килограммов у Никиты Грицевич серебряная медаль, у Полины Пичугиной бронза. Ольга Велимович завоевала бронзовую медаль в весовой категории 55 килограммов.

# Тяжелая атлетика # Ольга Галынская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Герасимов завершил выступление на турнире в Астане
26 июля 2023 11:48

Егор Герасимов завершил выступление на турнире в Астане

«Бороться за олимпийскую путёвку – основная цель». В Минске стартовал турнир по хоккею на траве «Кубок дружбы»
25 июля 2023 21:19

«Бороться за олимпийскую путёвку – основная цель». В Минске стартовал турнир по хоккею на траве «Кубок дружбы»

Теннис. Герасимов и Згировский вышли во второй круг турнира категории 50 в Астане
25 июля 2023 21:13

Теннис. Герасимов и Згировский вышли во второй круг турнира категории 50 в Астане