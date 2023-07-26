Тяжёлая атлетика. Белоруски завоевали 5 медалей первенства России

Белорусские спортсменки завоевали пять наград в первый день юниорского первенства России по тяжелой атлетике в Саранске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские спортсменки завоевали пять наград в первый день юниорского первенства России по тяжелой атлетике в Саранске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Золотую медаль завоевала Ольга Галынская в весовой категории 59 килограммов, Галина Головнева завоевала серебро. В весовой категории 45 килограммов у Никиты Грицевич серебряная медаль, у Полины Пичугиной бронза. Ольга Велимович завоевала бронзовую медаль в весовой категории 55 килограммов.